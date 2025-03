Dans une déclaration fortement relayée par les médias, le Mouvement conduit par Fabou Kanté a pris le contre-pied du département en charge de la réconciliation. Il évoque un défaut d’inclusion susceptible de conduire droit dans le mur, à en juger par les arguments avancés.

D’emblée, il est demandé “l’arrêt immédiat” du processus en cours après la récente vidéo de deux minutes trente-huit secondes du Ministre de la Cohésion Sociale, Général Ismael Wagué. Insistant sur son expérience dans la recherche de la paix par le dialogue, le Mouvement Tabalé pointe du doigt la confiance avec toutes les parties au conflit. Et d’indiquer avoir soumis la vidéo de la tutelle à l’appréciation de ses organes de délibération dont le Gouvernement Panafricain Tabalé, le Parlement Populaire Panafricain Tabalé, la Commission des Sages Tabalé et le Groupe d’Experts Panafricains pour le Développement de l’Afrique (GEPDA).

Il en résulté, selon lui, des questionnements plus que pertinents après une semaine de concertations notamment. Ils ont trait notamment à la réalité du processus de DDR, aux chances de son aboutissement à la paix et d’un règlement plus durable de la crise ou encore les leçons tirées des précédentes DDR. Tabalé s’interroge en lute sur la pertinence d’une DDR pendant que l’intégrité territoriale est toujours sujette à caution.

Parallèlement à cette question centrale, un point déterminant semble avoir été occulté, selon le mouvement Tabalé, en l’occurrence la signature d’un accord de paix avec les belligérants. D’ailleurs l’opération de récupération des armes qui circulent dans le pays devrait être pilotée par la Commission nationale de récupération des armes légères et de petits calibres. “Si l’Etat décide de ne pas confier son opération à cette commission, il pourrait par exemple l’appeler simplement, opération spéciale de récupération des armes illégalement détenues par des citoyens ou des groupes, au lieu du DDR”, a indiqué le président Kanté.

Aux yeux du mouvement fortement représenté sur le continent, si l’Etat exclut toute signature d’un accord inter-Maliens, au profit de la Charte Nationale pour la Réconciliation, il devrait donc se conformer à son adoption comme préalable à l’enclenchement de tout DDR, et dans une inclusivité nationale retrouvée. Pour un aboutissement à la paix avec cette approche, les organes du Mouvement Tabalé disent non aux DDR sans le MNLA et le FLA, en repose aux affirmations du Ministre Wagué selon lesquelles leur prise en compte par ce processus est conditionnée à leur soumission aux exigences judicaires. En optant par conséquent pour l’exclusion des mouvements républicains, les DDR on serait donc parti sur des très mauvaises bases. Et Mr Fabou d’interroger si la finalité du processus est réellement d’éteindre les hostilités avec la belligérance ainsi que sur l’opportunité de DDR qui ne prenne en compte que des acteurs déjà acquis à l’Etat. Et d’y par ailleurs les indices d’une logique du tout militaire comme solution à la crise malienne. «En soumettant les mouvements opposés à l’Etat à un passage obligé par-devant la justice pour être pris en compte par ces DDR, les autorités prennent-elles en compte le principe selon lequel la paix a un prix ? », s’est-il interrogé.

Au regard de tous ces questionnements, le Mouvement Tabalé suggère l’arrêt immédiat du processus des DDR, son abandon définitif profit des recrutements directs dans l’armée par les voies régaliennes auxquelles tous les citoyens sont soumis, une initiative gouvernementale d’un dialogue franc et sincère avec tous les Maliens opposés à l’Etat, y compris ceux qui ont versé dans le terrorisme, puis l’orientation de l’essentiel des efforts publics sur le développement socio-économique qui est la réponse la plus appropriée aux défis sécuritaires.

La réaction du ministre Wagué est attendue, car force est d’admettre que la relance des DDR semble avoir pris de court une partie de l’opinion alors que sa pertinence a été maintes fois remise en cause.

I KEÏTA

