Sur invitation de l’ONG ARAPACIS, les leaders du Cadre Stratégique Permanent (CSP) ont sėjourné en Italie du 30 janvier au 3 février 2022. Une délégation du Gouvernement conduite par le Colonel Ismael Wague Ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et une autre de la deuxième tendance de la Plateforme ont également été invitées. Le CSP, se voulant inclusif à l’ensemble des parties prenantes à l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issu du Processus d’Alger y compris aux acteurs de la société civile, a pris part à cette réunion de Rome qui avait principalement pour but de s’entendre sur les modalités d’adhésion, de direction et de participation au dit cadre. C’est ainsi qu’aprės trois jours d’intenses mais fructueuses discussions, un document intitulė « Accord de principe de Rome » a été signé entre les parties présentes. Plusieurs points d’accord ont été énumérés dans le document parmi lesquels une large ouverture du CSP à d’autres composantes, l’adoption d’une devise pour le CSP. une présidence tournante entre les parties membres du CSP et l’accélération de la mise en œuvre de l’accord. Le Gouvernement s’engage à accompagner et appuyer les actions du CSP allant dans le sens de la Paix et de la réconciliation nationale. Le Cadre Stratégique Permanent remercie le Gouvernement Italien et l’ONG ARAPACIS INITIATIVE pour n’avoir ménager aucun effort afin de faciliter ces discussions qui ont abouti à cet accord accepté de tous. Le CSP félicite le Ministre la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et les différentes parties présentes à ces discussions pour ces échanges fraternels et conviviaux qui ont abouti aux résultats escomptés. Enfin, le Cadre Stratégique Permanent informe qu’il organisera dans le plus bref dėlai une réunion extraordinaire de son comité d’orientation politique pour examiner le contenu de cet accord de principe afin de le respecter conformément à l’engagement pris et s’atteler à sa mise en euvre. Le CSP en appel à l’accompagnement de toute la Communauté Internationale et particulièrement de la médiation internationale au Mali en vue de faire de cet accord de principe une opportunité pour booster la mise en euvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Bamako, le 04 Février 2022

Pour le CSP Le Porte-parole Moussa Ag Acharatoumane

