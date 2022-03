Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité, les 17 et 18 mars 2022, l’atelier de renforcement de capacités des femmes du CNT (Conseil national de transition) sur le genre et la loi 2015-052. Cet atelier est organisé par le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP) et ses partenaires comme le National Démocratic Institue (NDI), l’USAID. L’objectif général dudit atelier est de renforcer la connaissance et les capacités des femmes membres du CNT pour une meilleure appropriation de leurs rôles et responsabilités aux fins de défendre efficacement les priorités des citoyens.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier a regroupé plusieurs personnalités dont la 2ème vice-présidente du CNT, Mme DJIKINE Hatouma GAKOU, la vice-présidente du REFAMP, Mme MAÏGA Sina DAMBA, Mme FOMBA Fatoumata NIAMBALY, membre du REFAM, Nouhoum SARR, président du comité de pilotage des activités d’appui au CNT, Dr. Badiè HIMA du NDI et bien d’autres.

Selon Mme MAÏGA Sina DAMBA, vice-présidente du REFAMP, cet atelier permettra d’outiller les femmes du CNT. « Il s’agira au cours de cet atelier de renforcer les capacités des femmes du CNT dans l’analyse et l’intégration du genre dans les politiques et renforcer les compréhensions de la loi 052 et son décret d’application », a souligné Mme DJIKINE Hatouma GAKOU, 2ème vice-présidente du CNT.

Dans une interview qu’elle a bien voulu nous accorder, Mme FOMBA Fatoumata NIAMBALY, membre du REFAMP, a fait savoir que cette session de renforcement de capacités des femmes du CNT est une réponse aux besoins pressants de renforcement de capacités exprimés par les femmes du CNT dont la plupart des membres exercent pour la première fois le travail parlementaire. « La présente formation sur le genre / loi 2015-052 permettra aux femmes d’une part de mieux intégrer les questions sexo-spécifiques et à renforcer l’égalité des genres dans le travail et l’action parlementaire et d’autre part, de faire connaitre les bonnes pratiques actuelles en matière d’intégration de la dimension genre dans les structures, le fonctionnement, les méthodes, le travail et action du CNT.

Etant donné que l’égalité des genres améliore la qualité de la démocratie, cette formation est aussi une occasion offerte aux femmes parlementaires pour acquérir les nouvelles bases modernes sur le genre dans le parlement et qu’elles puissent contribuer aux fondamentaux d’un parlement démocratique et durable au Mali », a-t-elle dit. En outre, Mme FOMBA Fatoumata NIAMBALY a indiqué que l’Etat doit appliquer la loi 2015-052 dans sa teneur surtout en termes de nomination.

Aguibou Sogodogo

