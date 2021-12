Mali-Folkecenter Nyetaa a procédé le mercredi 8 décembres 2021 à l’Hôtel Radisson Collection, au lancement du Projet d’innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables, pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali ( Innov-ReC). La cérémonie a enregistré la participation des ministres de l’Emploi, et l’Environnement en plus des présences des partenaires techniques et financiers notamment le Chef de coopération, Chef de mission adjoint de l’ambassade de Suède au Mali, Monsieur Richard Bomboma.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et Développement durable, Monsieur Modibo Koné a procédé au lancement du Projet « Innov-REC », il était accompagné de son homologue de l’Entreprenariat et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Bakary Doumbia. Le Projet « Innov-ReC » est une initiative de Mali-Folkcenter Nyetaa, financé par l’ambassade de la Suède au Mali pour un budget de 75millions SEK(couronne suèdoise) équivalent à 48076 39140,00 FCFA, ledit projet a une durée de 4ans. Selon la présentation du directeur de Mali-Folcenter Nyetaa, Mamadou Diarra, « Innov-REC » à travers ses axes d’intervention, va apporter le changement à travers : la promotion des initiatives en lien avec les emplois verts et décent qui vont contribuer à la résilience des partenaires locaux et leurs communautés ; à la formation et l’outillage des personnes sur les solutions digitales, aux changements climatiques, et l’ environnemental ; à la cohésion sociale ; à la gestion pacifique des tensions en plus de la création des opportunités sur les emplois verts . Autre contribution attendue est l’ organisation d’ évènement à l’échelle national sur l’innovation autour des technologies adaptées pour les solutions climatiques. Dans son intervention, le Président de Mali-Folkecenter Nyetaa, le Dr Ibrahim Togola, a mis l’accent sur l’importance du développement économique inclusif solution de la résilience et riposte aux multiples conflits qui sévissent dans la sous-région. D’où la pertinence d’une telle initiative dont les activités vont porter sur la dynamisation des acteurs locaux dans la promotion de l’entrepreneuriat vert, la digitalisation, l’usage du TIC, les changes d’affaires et de compétence en métier vert entre les régions sans oublier l’accent mis sur l’éducation environnementale notamment dans les académies. De plus, ledit projet accorde une attention particulière à l’endroit des jeunes et des femmes.

Un projet fortement salué par les deux ministres présents qui le trouve en parfaite phase avec la vision de leurs départements respectifs. Le ministre en charge du portefeuille de l’environnement, a salué la démarche globale harmonisée du projet. Selon ses dires, Mali Folkecenter Nyetaa a déjà posé des jalons certains dans le développement économique et le renforcement des compétences locales. Quant au Chef de coopération, Chef de mission adjoint de l’ambassade de Suède au Mali, il a souligné la bonne collaboration qui les lie à l’Ong Mali Folkecenter Nyetaa. Une collaboration d’une dizaine d’années marquées par le dynamisme et la pertinence des propositions de l’Ong dont les projets cadrent parfaitement avec les axes sur lesquels la Suède fonde sa coopération avec le Mali.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

