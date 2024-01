Réunion préparatoire de la signature de la convention entre les membres de la communauté Kel Tamasheq

Le mardi 16 janvier 2024 a eu lieu à Magnambougou une rencontre préparatoire pour la signature d’une convention entre quatre communauté ayant en partage le tamasheq. L’objectif de cette rencontre est non seulement de prendre conscience de l’importance de leur culture et de l’immensité de la richesse des zones du nord, mais aussi et surtout de préparer la signature d’une convention entre quatre communautés parlant le dialecte tamasheq afin de fédérer les énergies. Les intervenants n’ont pas manqué d’évoquer la nécessité pour toutes les communautés qui ont en partage la langue tamasheq de se retrouver pour jeter les bases du développement de leur terroir. Pour eux les régions du nord sont très riches et qu’il faille simplement prendre conscience pour les exploiter afin de développer. Ils ont pris l’exemple de la Libye sous Mouammar Kadhafi. Le leader libyen a transformé le vaste désert libyen en une vaste étendue verdoyante propice aux activités agricoles et l’élevage. L’exemple le plus illustratif est la vaste étendue désertique entre Ménaka et Gao et qui regorge beaucoup de ressources non seulement propice à l’agriculture, mais aussi à l’élevage et ^pourquoi pas à la pêche.

La brève rencontre a pris fin par une note d’espoir, celle de se retrouver dans un court délai afin de signer cette convention au grand bonheur de toutes les communautés Kel Tamasheq.

Oumou Sissoko

