Section syndicale du Commerce : dépôt d’un préavis de grève 72 heures

Affiliée à l’Union nationale des Travailleurs du Mali, la section syndicale du Commerce a adressé, ce vendredi 9 juillet, au ministre du Travail, un préavis de grève de 72 heures allant du 28 au 30 juillet 2021. Seize (16) points de revendication sont inscrits dans le préavis de grève.

– maliweb.net -« Si les revendications ne sont pas satisfaites, la section syndicale du commerce décide d’observer une grève ». Tel est le message adressé au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Entre autres revendications, les syndicalistes réclament : la relecture des textes au niveau de la direction générale du commerce notamment le Code du commerce ; le décret de 2008 sur la qualité, la quantité, du prix et du scanning des marchandises à destination et s’arrêté d’application.

Aussi, les syndicalistes demandent le transfert « sans délai » de la gestion du Programme de vérification des importations (PVI) aux services du commerce ; conformément aux dispositions de l’ordonnance portant création de la DGCC ; l’élaboration et l’adoption de l’Accord d’établissement, le plan de formation et le manuel de procédures administratives, financières et comptables de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX).

La Section syndicale du Commerce comporte les comités syndicaux de la Direction générale du commerce, de la concurrence et du Commerce ; de l’Agence de Promotion des Investissements du Mali ; l’APEX, l’’Agence malienne de Métrologie (AMAM) ; et le Bureau Veritas Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

