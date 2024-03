La 20e session ordinaire du Conseil national de Sécurité alimentaire (CNSA) au titre de la campagne agricole 2023-2024 s’est ouverte jeudi dernier (14 mars 2024). Elle se tient au moment où les Maliens sont durement affectés par des crises successives d’ordre alimentaire et humanitaire, avec un impact plus marqué pour les régions du centre et celles du nord.

Face à cet état critique, la situation alimentaire est en phase urgence à Ménaka, en phase crise dans 12 cercles. Tout comme 25 cercles ainsi que les six communes du district de Bamako sont​ en phase minimale. Le nombre de personnes en phase de crise est passé de 1 372 224, soit environ 5,99 % de la population totale, à 4 020 622 personnes, soit 17,56 %. Cette irrégularité de la courbe témoigne de la situation d’insécurité, des déplacements inhabituels de populations et des perturbations des activités socio-économiques, avec la dégradation des moyens de subsistance.

En réponse à cette crise, les autorités de la Transition entendent apporter de l’assistance alimentaire de l’ordre de 22 870 à 40 510 tonnes de céréales aux besoins de 1 372 224 personnes. Elles attendent aussi distribuer de façon ponctuelle plus de 6 000 tonnes de céréales, subventionner plus de 8 723 tonnes de riz, mettre en place des facilités alimentaires dans les six communes du district de Bamako et garantir un accès alimentaire ainsi qu’une diversification des modalités de réponses au profit de 600 ménages vulnérables identifiés. «Le Plan national de réponses 2024, tentera d’apporter des solutions d’atténuation pour plus de 1,3 million de personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l’État avec celles des partenaires d’appui», a promis le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. Et de conclure en rappelant que «c’est ensemble que nous vaincrons durablement l’insécurité alimentaire» !

Commentaires via Facebook :