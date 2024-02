Le promoteur du Centre d’orientation professionnelle, de la coupe et la couture (COPCC), Sambou Fané et président de la cellule des “Sans voix”, a animé une conférence de presse la semaine dernière pour dénoncer la transformation de plus en plus du parking de la Commune III, sur l’avenue Kassé Keita, entre la marie de la Commune III et les rails, en un nid de délinquants et de débauches.

Juste après sa conférence au siège du COPCC, une visite inopinée avec la presse, sur le site aménagé pour parking automobile, dans les années 2000 en face de la mairie, a tout mis au clair. Des jeunes assis en groupes par-ci et par-là étaient en train de fumer. Certains se sont mis à fuir et d’autres à s’enfermer dans des maisonnettes. C’était en pleine journée mais l’endroit grouillait de jeunes.

“La nuit, c’est pire !”, a décrié le conférencier Sambou Fané. Un véritable lieu de débauches en tout genre, dira-t-il. “Des maisonnettes transformées en chambres de passe où des jeunes souvent même entre hommes se livrent à des choses obscènes”, a déploré M. Fané, promoteur d’une école de couture pour jeunes filles en face du parking. Il a fait savoir son inquiétude pour lesdites jeunes filles.

A en croire M. Fané, il y a juste quelques mois, un cadavre a été découvert dans une des maisonnettes. “L’endroit aujourd’hui est devenu un vrai site de délinquance et de débauches en tout genre”. En plus du cadavre, le service de Ravec contigu au parking a été cambriolé, il y a juste un moment. “Il n’y a que des délinquants qui viennent ici. Et malheureusement, on voit même des hommes habillés en militaire parmi eux”, a alerté un agent dudit service.

Aux dires de M. Fané, l’endroit a été construit par la Banque ouest-africaine pour le développement (Boad) et réservé en parking pour automobiles depuis les années 2000. “En 2018, avec l’incendie du Marché rose, il a été réservé pour accueillir les commerçants victimes de l’incendie pour une période de trois ans. Des maisonnettes ont été construites. Les commerçants ne sont pas venus et l’endroit est utilisé aujourd’hui par des bandits à leur guise”, a déploré M. Fané.

Le président de la cellule des “Sans voix” de demander aux autorités politiques de démolir les constructions et de réserver l’endroit comme parking. Pour lui, il est inadmissible que l’endroit soit un marché vu sa proximité avec les rails, moins de 10 mètres. “Le délai de trois ans est dépassé. Qu’on démolisse tout ça !”, a-t-il commandé lors de sa conférence.

Koureichy Cissé

