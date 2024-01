société: Chato présente ses voeux aux populations africaines : La Vice-présidente du parlement panafricain a livré son message du nouvel an 2024 via sa page officielle.

Bien qu’étant en vacances parlementaires, Haidara CHATO Cissé n’a pas manqué de se conformer à la tradition des vœux de fin d’année. «Mes prières vont essentiellement à l’endroit des populations africaines touchées par les affres de la guerre et les différentes difficultés liées à l’instabilité et au sous-développement.” Telle est la substance du message adressé par la célèbre parlementaire qui pilote le protocole de Maputo et qui n’e de cesse de plaider pour une levée totale des sanctions contre les pays du Sahel. En effet, CHATO soutient mordicus que les pays du Sahel doivent réintégrer les instances régionales et continentales afin d’expliquer elles-mêmes leurs réalités.

“Je souhaite également à tous les États en phase de reconstruction de mener à bien leur mission pour le soulagement des africains”, insiste par ailleurs celle qui sillonne l’Afrique pour porter la voix du continent au nom de la diplomatie parlementaire.

Pour CHATO, par ailleurs, l’année 2024 s’annonce pleine de défis d’ordre politique, géopolitique, économique et sécuritaire. Et la coqueluche de Bourem d’insister sur la responsabilité des élites tout en exhortant d’éviter la fuite en avant, au nom du devoir qu’il incombe à tous ceux qui occupent des fonctions régaliennes de s’engager avec sincérité et détermination. Sollicitant donc le soutien des populations, la membre de la commission défense du CNT souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024 ainsi que des voeux de santé, de prospérité et surtout de paix.

Rendez-vous est pris le 20 janvier où elle reste impliquée à plus de 1000% autour des forces armées.

