Prendre contact avec le personnel de la Somagep-SA, et le galvaniser afin d’assurer davantage l’alimentation en eau potable des populations maliennes, tel était le sens de la visite du tout nouveau ministre de l’Energie et de l’Eau, à la direction générale de la SOMAGEP-SA.

Trois semaines après sa nomination comme ministre en charge de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, comme le veut la tradition, dans le but de se familiariser avec les structures relevant de son département, s’est rendue à la direction générale de SOMAGEP-SA.

Celle qui a désormais en charge de conduire la politique énergétique et de l’eau du Mali, a effectué le jeudi 27 juillet 2023, une visite matinale à ses plus proches collaborateurs. Objectif : prendre le pool de la maison, encourager les agents à plus de résultats.

C’est un ministre visiblement heureux qui a rencontré ses désormais proches collaborateurs dans la cour de la direction. Des membres de son cabinet, au PCA en passant par le Directeur général de la SOMAGEP-SA, le personnel, les représentants des partenaires sociaux de la Somagep, tous étaient joyeux de réserver un accueil des plus chaleureux à leur hôte.

Se félicitant d’être à la bonne adresse, Mme le ministre a souhaité une franche collaboration entre elle et les agents sans exception (du planton au directeur général). « Je suis à votre service, ma porte est grandement ouverte à chacun de vous. N’hésitez pas à venir me voir quand vous voulez », a-t-elle affirmé devant un personnel qui sûrement se disait n’avoir jamais entendu ce genre de propos venant de leur ministre.

Se félicitant du travail titanesque abattu par le Somagep-SA en terme de fourniture d’eau potable aux maliens, Mme Camara, a demandé au directeur Coulibaly et à toute son équipe de mettre le bouché double afin que le maximum de maliens puissent avoir de l’eau potable dans les 3 années à venir « La population doit être satisfaite, c’est elle qui est prioritaire ».

Et, d’ajouter que chacun des agents doit se mettre en cause pour une gestion du service. Pour ce faire, elle a assuré toute sa disponibilité et celle du département pour l’atteinte des objectifs.

Dans la même mouvance, le Directeur général de la Somagep, Dramane Coulibaly, a souligné le travail d’anticipation de sa structure dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable. A ses dires, « Depuis environ 3 ans, la Somagep s’est dotée d’un plan d’actions 2021-2022 élargi à 2023 dénommé « l’amélioration de l’accès a l’eau potable ».

Grâce à cet outil de management ou document stratégique financé, à travers les subventions accordées, par le Gouvernement du Mali, a-t-il dit, « de nombreux projets salvateurs ont été initiés et réalisés pour renforcer les capacités de production et de distribution de l’eau potable, réhabiliter et étendre la couverture des réseaux à Bamako ainsi que dans les Centres de l’intérieur où des localités reprises. Et de mettre l’accent sur les grands travaux réalisés depuis 2021 ».

A ses dires, « En dépit de tous ces efforts, la SOMAGEP-SA n’entend rien lâcher. Elle demeure déterminée à donner de l’eau potable au plus grand nombre des populations », promet M. Coulibaly.

En termes de perspectives, le DG a rappelé les ambitions de la société qui restent grandes « Beaucoup d’initiatives et de projets sont en gestation ».

Le DG a profité de l’occasion pour remercier le personnel de la SOMAGEP-SA qui a fait montre de sa compétence, de son professionnalisme et de son sens élevé de patriotisme pour relever avec brio le défi des opérations de transfert des stations compactes de potabilisation et de l’extension de réseaux à moindre coût… ».

Le représentant des partenaires sociaux a félicité le ministre et s’est engagé à être au coté du département pour relever les défis.

A.S.

Commentaires via Facebook :