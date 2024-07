Un nouveau directeur prend les rênes de la Société malienne de l’eau potable plus connue sous le sigle de SOMAPEP. A l’origine de sa création, le démembrement des services de l’électricité et de l’eau. Sa mission est de produire, stocker et distribuer de l’eau potable afin d’en assurer un accès durable dans les villes maliennes. L’homme, qui vient d’être promu à ce poste, est en terrain connu. Il était jusque-là Chef du département des moyens généraux.

Pour rappel, la SOMAPEP a été créée par l’Ordonnance N°10-039/P-RM du 05 août 2010 après le démembrement de la société – mère, l’EDM-sa de sa principale filiale, l’eau. L’objectif, pour les autorités, était d’assurer une gestion efficiente de cette matière, source de la vie.

Les projets pilotes de la SOMAPEP sont nombreux. Ils s’articulent autour du projet d’alimentation en eau potable de la capitale malienne à partir de la station de Kabala, du projet de renforcement de la station de pompage de Missabougou, du projet d’adduction d’eau potable de Kalabancoro et de Senou…

Selon nos informations, Idrissa Sadou Diallo est un cadre honnête, serviable, loyal et dévoué pour la cause de la patrie. C’est un patriote convaincu qui milite pour l’intérêt général des Maliens.

Au niveau de ce service de ressort, il a fait ses preuves par sa résilience et sa connaissance des dossiers. Très sérieux, monsieur Diallo est régulièrement à l’écoute des partenaires qui lui voue confiance et respect. Sans oublier le projet dano-suedois qui s’étale sur plusieurs localités maliennes.

La création de la SOMAPEP procède d’un projet ambitieux du gouvernement de faire de l’eau une priorité, mais aussi en raison de la demande forte.

Pour le moment, l’institution de l’eau tire son épingle. Et le nouvel arrivant tentera de porter haut le flambeau de la société. Il en a l’expérience et la capacité. Mieux, il est entouré de cadres également valables dévoués à sa cause. Que le travail commence !

S.D

Commentaires via Facebook :