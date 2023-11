Le samedi 4 novembre 2023 a eu lieu la cérémonie de clôture du projet “Talkshow”. Cette initiative des ministères de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et celui de la Réconciliation et de la Cohésion en collaboration avec l’Unicef vise à consolider la paix, la cohésion et le vivre ensemble au Mali.

Lancé en mars 2020, “Talkshow an bè gno kon bolo”, qui veut littéralement dire on est ensemble, est un projet qui intervient au niveau local en vue de soutenir et dynamiser les cadres de concertation et renforcer le dialogue sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix entre les jeunes et par les jeunes (garçons comme filles) avec le soutien et la participation du gouvernement du Mali avec ses partenaires techniques et financiers. Le projet intervient dans 12 communes des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Il a touché 3000 participants.

La réalisation de cette activité s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le Mali et l’Unicef 2020-2024, en particulier dans le pilier 4 du programme de l’Unicef soutenant la participation des jeunes dans le processus de paix et de cohésion sociale.

Le samedi 4 novembre 2023, a eu lieu la cérémonie de clôture des activités de Talkshow pour la paix et la cohésion sociale. C’était l’occasion pour les organisateurs de présenter les réalisations d’un an de campagne et de sensibilisation pour consolider la paix et la cohésion sociale au Mali.

Au cours du Talkshow, deux hauts panels ont été organisés. Le premier, dont le thème portait sur le renforcement de la participation de la voix des jeunes et adolescents sur les initiatives en faveur de la prévention de la paix et de la cohésion sociale, a été animé par Smarty du Burkina, A’Salfo de la Côte d’Ivoire, Sékouba Bambino de la Guinée-Conakry et Wassa Kouyaté du Mali.

Le second a été animé par Abdoul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne sur la participation des jeunes dans le processus de prévention de paix et de cohésion sociale au Mali.

L’objectif général de ces panels était d’inspirer les adolescents et les jeunes à être des acteurs de paix et de cohésion sociale dans leur communauté.

Dans son discours de clôture, le ministre Fomba a annoncé pour bientôt le recrutement de 700 jeunes, suivi d’une formation militaire au centre d’instruction de Bapho. Selon le ministre, le but de ce recrutement est la création de réservistes pour défendre la partie.

