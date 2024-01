Tombola de fête de fin d’année du CANAL+ : Moussa Fané de Niéna remporte le gros lot, une voiture neuve

Le Groupe Canal+ au Mali a procédé le mardi 9 janvier dernier, à la fane-zone de Canal+ sis à l’ACI-2000, à la remise des heureux gagnants du dernier tirage au sort de la tombola de la fête de fin d’année. Parmi les heureux gagnants, un du nom de Moussa Fané ressortissant dans le cercle Niéna (Sikasso) a remporté une voiture neuve, et les autres ont reçu des groupes électrogènes de 10 KVA et des billes d’avion pour assister à une rencontre de la Can-2023.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Yacouba Diallo, responsable du réabonnement de Canal+, Fatoumata Sow, responsable communication de Canal+, Drissa Traoré, responsable de la communication du Canal+, ainsi que plusieurs cadres de la société.

Pour ce dernier tirage au sort de la tombola de fête de fin d’année, Moussa Fané du cercle Niéna (Sikasso) a remporté le gros lot en remportant une voiture neuve et les autres ont reçu des groupes électrogènes de 10 KVA et des billes d’avion pour assister à une rencontre de la Can, Côte d’Ivoire 2023. Il faut préciser que ce dernier tirage au sort a concerné les abonnés qui se sont réabonnés entre la période du 20 décembre 2023 au 1er décembre 2024.

Dans ses explications, Yacouba Diallo, responsable du réabonnement de Canal+, a indiqué qu’à travers cette tombola, le Canal+ voulait faire plaisir à ces clients en cette période de fête de fin d’année.

Visiblement très heureux, Moussa Fané, le gagnant de la voiture, a remercié le Canal+ au Mali pour cette initiative. “Cette belle initiative qui va permettre certainement à plusieurs abonnés de gagnant de nombreux cadeaux. Je suis un client Canal+ et chaque mois, je me réabonne sur le bouquet Canal+. C’est hier qu’un agent de Canal+ m’a informé que j’ai gagné une voiture à travers leur tombola. Au début, je n’étais pas sûr et j’ai expliqué à un ami. Ce dernier, à vérifier l’information auprès d’un distributeur agrée qui lui a dit que c’est vrai. Aujourd’hui, mon ami m’a accompagné pour la remise et je suis très content de gagner cette voiture. Je ne pense même pas que j’allais avoir une voiture. Grand merci à Canal+”, a-t-il indiqué.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :