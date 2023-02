Tombouctou : Levée du mot d’ordre de grève de l’antenne AMM

Dans le communiqué N°001/02- CS-AMM/Tombouctou en date du 7 février 2023, le comité syndical de l’Agence Mali Management (AMM) a informé l’opinion régionale et nationale que suite au dépôt de son préavis de grève du 23 janvier 2023, sous la houlette de la Direction régionale du Travail de Tombouctou s’est tenue une tentative de conciliation entre les parties qui a abouti à un accord entre les parties.

Dans ce communiqué signé par la division SYNPS de Tombouctou, il ressort que les 31 janvier, 2, 3 et 6 février 2023, le comité syndical et les représentants de la société (AMM) dont deux responsables venus spécialement de Bamako pour l’occasion, ont discuté sur les 14 points de revendications à savoir : la régularité plus l’égalité dans le traitement des salaires, la revue des horaires de travail, deux jours de repos par semaine, le salaire minimum inter- professionnel garanti (SMIG), la prime de risque, la hiérarchisation et la formation continue des agents. A ces points s’ajoutaient la fourniture des équipements en temps réel, le fait de permettre aux agents diplômés de postuler aux postes à pourvoir au sein de la société, la régularisation des agents sur un même site, tenir compte du nombre de jours sur la fiche médicale et des jours fériés dans le traitement des salaires et la facilitation des prêts aux agents à la banque.

A la suite de cette rencontre hautement importante, le comité syndical a informé ses militants qu’un accord total a été trouvé sur tous les points ci- dessus mentionnés. De ce fait, le comité a tenu à saluer l’esprit militant et responsable de tous les camarades durant cette phase. En outre, précise le communiqué, le SMIG ainsi que l’ensemble de ses mesures rentreront en vigueur pour les points dont l’application ne nécessite aucun grand changement administratif dès la signature et pour totalement se normaliser pour tous les autres points dans un délai de 3 mois, toujours à partir de la date du 6 février 2023.

Par ailleurs, la même source précise qu’au regard des promesses tenues et de la signature du procès-verbal de conciliation par le chef de la logistique, M. Issa Diakité au nom de I’AMM, par le Secrétaire Général du comité, Alassane Dicko et celle du Directeur Régional du Travail, M. Demba Traoré, que le mot d’ordre de grève de 48 h prévues du 8 février et 9 février est par conséquent levé.

Occasion pour le comité syndical de remercier la direction du Travail et son premier responsable M. Demba Traoré pour son engagement et son sens élevé du professionnalisme dans ce dénouement.

Ahmadou Sékou Kanta

