Traitement biologique des latrines : Les membres du réseau RNJCEDD éclairés sur les bienfaits des produits d’APB environnement

Dans la lutte contre les effets nocifs des changements climatiques, le rôle du Réseau des Journalistes et Communicateurs pour l’Environnement et le Développement Durable (RNJCEDD) est crucial. C’est pour jouer pleinement ce rôle que les responsables de l’APB Environnement, qui est une société spécialisée dans l’installation d’ouvrage et d’équipement d’assainissement, ont organisé une journée d’échange avec le RNJCEDD, le lundi 26 juillet 2021 au siège du réseau afin d’éclairer la lanterne des journalistes chargés des questions environnementales sur les bienfaits des produits de ladite société.

Acteur majeur dans la conception et l’assistance technique en traitement des eaux usées, l’Application des Procédés Biologiques (APB) environnement est spécialisée dans l’entretien et l’installation des systèmes d’assainissement. Ainsi, le rôle des journalistes chargés des questions environnementales est primordial dans cette lutte, d’où la raison de vouloir vous rencontrer ce matin afin de vous expliquer les bienfaits de nos multiples produits, a développé Hassilima Konaté, un responsable de la société APB. Selon lui, le traitement biologique des latrines ; des canalisations d’eaux usées ; l’entretien des fosses septiques n’ont plus de secret pour eux et qu’ils disposent d’outils adéquats prenant en compte la protection de notre écosystème.

Concernant le traitement biologique des latrines, Konaté a expliqué que la société dispose d’un produit appelé Biolat 620 CERTIFI2 Iso 9001. Ce produit, poursuit-il, est recommandé pour les latrines à fosse simple; les latrines en zones urbaine et rurale; les latrines individuelle et collective et les latrines en zones humides ou inondables. « Il contient des microorganismes à action dirigée, fixés sur support minéraux rendus actifs en présence de l’eau. Il permet de recréer la flore microbienne nécessaire pour dégrader les graisses, la cellulose (papier toilette) et les matières organiques, dont les fécales dans les fosses étanches », a-t-il expliqué.

Le conférencier du jour n’a pas oublié de mentionner que le produit est sans danger pour l’homme, la faune et la flore et qu’il stabilise l’activité biologique des latrines, réduit les nuisances (odeurs, insectes divers) et représente un faible coût pour le ménage. Sur le dosage du produit, Konaté a noté qu’il est en fonction du nombre de personnes utilisant régulièrement les latrines.

Ibrahima Dionkoloni Coulibaly, le président du Réseau des Journalistes et Communicateurs pour l’Environnement et le Développement Durable (RNJCEDD) a rassuré les responsables de APB Environnement de l’accompagnement des membres du réseau afin de permettre aux Maliens de découvrir les multiples gammes des produits de la société pour mener une lutte rangée contre les effets nocifs des changements climatiques.

Moussa Samba Diallo

