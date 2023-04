Tribunal de la commune IV de Bamako : Le Procureur Touré répond à Dramane Diarra et donne des détails sur les affaires « Ras Bath » et « Rose Doumbia »

Le Procureur de la République près le tribunal de la Commune IV de Bamako, Idrissa Hamidou Touré, a animé, le jeudi 06 avril 2023 à Bamako, une conférence de presse pour répondre au magistrat Dramane Diarra et pour donner des détails sur les affaires « Ras Bath » et « Rose Doumbia ». Selon le Procureur, le magistrat Dramane Diarra doit répondre à la convocation de l’Inspecteur en Chef des Services Judiciaires pour le respect du chef hiérarchique et pour le respect du corps de la magistrature. On se rappelle que par le passé, quelques jours avant cette conférence de presse de Touré, le Magistrat Dramane Diarra n’a pas donné une suite favorable à la convocation de l’Inspecteur en Chef des Services Judiciaires. Evoquant l’affaire « Ras Bath », il dira qu’il n’y a absolument aucune méchanceté contre Ras Bath placé sous mandat de dépôt, le 13 mars 2023 pour « simulation d’infraction », dans un premier temps, puis dans un second temps pour «Association des malfaiteurs ; offense au chef de l’Etat et diffusion des paroles contre les mœurs ». Il a fait savoir que les conditions de détention de Ras Bath ont été améliorées sur ces instructions. Selon lui, ni le régime, ni le procureur est contre Ras Bath, il n’en est absolument rien. « On respecte la liberté. Chacun peut jouir en toute tranquillité ses droits et libertés individuels et constitutionnels seulement dans les limites fixées par la même constitution », a-t-il dit. Parlant de l’Affaire « Rose Doumbia » qui est placée sous mandat de dépôt pour « offense au chef de l’Etat », il dira que la liberté d’expression est garantie. « Personne n’est emprisonnée parce qu’elle a parlé de la vie chère. Rose n’est pas arrêtée à cause de ses dénonciations de la vie chère, mais elle est en train de glisser sur un autre terrain », a souligné le Procureur Touré. Il a indiqué que le Procureur est là pour assurer la tranquillité et l’ordre publics. C’est un agent, dit-il, sur lequel l’Etat assoit son autorité.

