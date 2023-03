Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI) : La 14ème Conférence internationale à Bamako les 13 et 14 mars

La Conférence internationale de l’UFAI est une rencontre de haut niveau qui couvre les challenges et meilleures pratiques dans les domaines de la gouvernance, de l’audit interne, de la gestion des risques, de la cyber sécurité, etc. C’est un espace d’échanges entre les acteurs des métiers du contrôle de toute la communauté francophone et un cadre de partage d’expériences avec d’éminents conférenciers locaux et internationaux. Elle est aussi un tremplin pour promouvoir et développer la pratique professionnelle de l’audit interne.

Après la 13ème édition tenue les 15 et 16 octobre 2018 à Beyrouth au Liban, le Mali abritera du 13 au 14 mars prochain, la 14ème édition de la Conférence internationale de l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI). Cette édition attend plus de 400 participants venant des pays de l’espace francophone. Le thème principal est ‘’Quels défis pour l’audit interne en période de crises multidimensionnelles?’’ Ce thème traitera de l’apport de l’audit interne dans un contexte caractérisé par des crises multiformes (sanitaire, sécuritaire, climatique, de cybercriminalité, …).

Plusieurs thématiques seront abordées parmi lesquelles : ‘’TIC : quelle adaptation pour l’audit interne ?’’ ; ‘’Concevoir et maintenir une culture de haute éthique dans les organisations publiques, quels enseignements en période de crise ?’’; ‘’Pratiques de l’audit interne dans les Organismes de sécurité sociale’’ ; ‘’Normes professionnelles et coopération pour maîtriser les conséquences des crises, nouvelles règlementations dans le secteur financier.’’

Ainsi, cette 14ème Conférence vise-t-elle comme objectifs de comprendre et promouvoir l’audit interne ; apporter des réponses aux défis multiformes auxquels l’audit interne fait face de nos jours ; sensibiliser les hautes autorités sur la contribution de l’audit interne dans la bonne gouvernance et la création des services d’audit interne dans les structures publiques; encourager les auditeurs des secteurs privés et publics ainsi que les aspirants à démontrer leurs compétences en s’inscrivant dans un processus d’obtention de qualifications professionnelles comme le CIA (Certified Internal Auditor); contribuer à redorer l’image du pays à travers l’organisation d’un tel évènement international.

Créée en 1998, l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs du Mali (ACIAM) est une association qui entend rassembler les professionnels des métiers du contrôle. Elle se fixe comme stratégie de promotion de la fonction de contrôle, la formation de ses membres qui sont issus de tous les secteurs de la vie professionnelle (secteur privé, institutions interétatiques, université, fonction publique nationale et ou internationale).

Sur le plan international, l’ACIAM est membre de l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI), de « The Institute of Internal Auditors » (IIA) Global des USA et de la Fédération Africaine des Instituts d’Audit Interne.

Sur le plan national, en plus de 20 ans d’existence, l’ACIAM s’est positionnée comme un partenaire de choix vis-à-vis de l’Etat et du secteur privé.

Fondée en 1988, l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI) est une association qui a pour vocation de promouvoir et de développer la pratique professionnelle de l’audit interne dans les pays totalement ou partiellement d’expression française en regroupant les associations d’auditeurs internes de ces pays.

Espace d’échange d’expériences et de débat, cette conférence est une opportunité idéale d’aborder les questions les plus pressantes qui touchent la profession lors de discussions stimulantes sur des idées novatrices ;de développer son réseau professionnel de management des risques, de contrôle, et de gouvernance d’entreprise, de trouver des opportunités de partenariats et de développement et enfin, de découvrir les différentes facettes de la riche culture malienne : son patrimoine, son dynamisme, sa diversité culturelle, sa gastronomie…

Les inscriptions ont déjà commencé,

n’attendez plus ! https://www. ufaibamako2023.com/

