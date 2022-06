Nous avons l’honneur de vous tenir informé de la marche silencieuse que les femmes du Mali, réunies dans un sursaut de désespoir, entendent organiser le vendredi 3 juin 2022 à partir de 9h du Monument de la Paix au Ministère de la Justice sis dans l’enceinte de la Cité Administrative.

Comme vous le savez, nous assistons impuissantes à l’aggravation des cas de violences perpétrées contre les femmes qui vont des coups et blessures aux assassinats en passant par des viols souvent sur des fillettes de 5 ans. Face à la multiplicité des cas à Bamako aussi bien que dans d’autres villes du Mali, nous Femmes du Mali disons que trop c’est trop, que les silences individuels conduisent aux silences collectifs qui finissent par faire de nombreuses victimes.

Nous avons enregistré du mois d’avril à mai 2022 plus de 3 cas d’assassinats et plusieurs cas de viols dont un cas sur deux filles mineures de moins de 5 ans. Où sont passées nos valeurs culturelles de protection des femmes, des filles, mères, tantes, sœurs, grand-mères ? Nous nous tenons à votre entière disposition pour fournir toute autre information que vous jugerez utile.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention portée à ce message et dans l’attente d’une suite diligente et favorable, nous vous prions de croire, Messieurs et Mesdames en l’assurance de nos salutations distinguées !

Pour les Femmes du Mali

Mme Diawara Bintou Coulibaly

Présidente de l’APDF

P.S : Le titre est de la rédaction

