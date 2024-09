visite commerciale au Brésil du 20 au 27 octobre 2024 : Le cabinet Sésame met le focus sur le maïs et le soja

Sesame Sarl « Relations Publiques et Facilitation d’affaires » en collaboration avec ses partenaires Brésiliens, organise, du 20 au 27 octobre prochains, une visite technique au Bresil. Selon Adama Noumpounon Diarra, PDG de Sésame, initiateur de la mission, ce voyage est destiné aux dirigeants de tous secteurs en agrobusiness qui s’occupent de gestion stratégique des multinationales aux sociétés familiales ; aux entrepreneurs en agribusiness, aux hauts fonctionnaires de l’Etat et aux autorités en lien avec l’agribusiness et les ONGs.

Le voyage tourne autour de deux spéculations : le maïs et le soja. « Le soja et le maïs sont des cultures commerciales importantes. Ils offrent des opportunités de revenus pour les agriculteurs et contribuent à l’économie rurale. Le soja, en particulier est une source précieuse de protéines et d’huile et il est utilisé dans l’alimentation animale, ce qui est crucial pour le développement de l’industrie de l’élevage », affirme Adama N. Diarra.

Pour lui, la production de ces cultures encourage l’adoption de nouvelles technologies agricoles. Cela peut entrainer une augmentation de la productivité agricole et une meilleure gestion des ressources naturelles.

« Avec des pratiques agricoles durables, ces cultures peuvent également jouer un rôle dans la lutte contre l’érosion des sols et l’amélioration de la fertilité des sols grâce à des rotations culturales appropriées. Par ailleurs, la production bovine, qu’il s’agisse de la viande ou du lait, revêt une importance stratégique majeure pour les pays africains », dit-il.

Le Brésil est devenu en quelques années, le premier producteur mondial de soja avec 156 millions de tonnes pour la récolte 2022-2023, cinq fois la production européenne d’oléagineux, sur une superficie de 44 millions d’hectares soit l’équivalent de l’Allemagne, la Belgique et les pays bas réunis, faisant du Brésil le principal producteur et exportateur de soja.

Les agriculteurs brésiliens utilisent des technologies avancées, l’irrigation de précision, et les techniques modernes de gestion des cultures pour maximiser la productivité.

Le Brésil est le deuxième producteur de viande bovine au monde après les Etats-Unis. Environ, 10 millions de tonnes de viande bovine sont produites annuellement. Le Brésil est également l’un des plus grands producteurs de lait au monde, avec une production d’environ 35 milliards de litres par an.

Les Maliens vont donc s’inspirer de l’expérience brésilienne de la production et de la transformation du soja et du maïs. Pour cela, Sésame prévoit, lors du séjour, des cours pratiques sur la production, la transformation, la logistique et les stratégies innovantes développées et focalisées sur la production durable de soja et du maïs au Brésil. Il est également prévu de visites de champs de maïs et de soja, des visites aux compagnies contribuant à la production de soja (fertilisants, machines, pesticides), une usine de transformation et de stockage des graines, entre autres.

Alexis Kalambry

