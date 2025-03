Visite de terrain à Gao : Mme Oumou Sall Seck fait des heureux

La Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck a effectué, du 27 février au 1er mars 2025, une visite de terrain dans la région de Gao.

Visite aux notabilités de Gao, inauguration de la Direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle, lancement de l’Opération Permis de conduire et la formation de 20 jeunes sélectionnés sur appel à candidature, remise de kits (restauration et équipements photovoltaïques) remise d’attestations, d’appuis financiers et de kits alimentaires aux associations de femmes vendeuses au marché et des personnes en situation de handicap, inauguration des EOJ (Espace Orientation Jeunesse) à la Coordination régionale de l’APEJ étaient au cœur de l’agenda de Mme la ministre.

La construction de la Direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle a couté au budget national un montant de 160 millions de FCFA. À la Direction régionale de l’ANPE, un chèque géant de 10 millions a été offert aux localités de Gao, Ansongo, Bourem, Bentia et Tacharan. Chacune a reçu deux millions de FCFA et 5 tonnes de vivres.

La cheffe du département a exprimé sa profonde gratitude aux autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières et aux populations de la région de Gao pour leur accueil chaleureux et fraternel. Elle a salué «la résilience exemplaire des populations de cette région, qui, malgré plus d’une décennie d’épreuves marquées par l’insécurité et ses conséquences dramatiques, restent debout, unies et engagées pour la paix et le développement ».

L’emploi et la formation professionnelle sont au cœur des politiques publiques pour le développement durable et inclusif de notre pays. C’est dans cette optique que les autorités de la transition, engagées dans la consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité, placent la formation et l’insertion socio-professionnelle des jeunes au centre des priorités du Gouvernement, a-t-elle souligné. Il s’agit d’offrir à notre jeunesse, hommes et femmes, des opportunités réelles de formation, contribuant ainsi à la consolidation des acquis de nos Forces armées et de sécurité, sous le leadership éclairé du Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition.«Nous avons la responsabilité collective de faire en sorte que le chômage ne soit plus un facteur d’insécurité et de précarité. Donner un emploi à un jeune, à une femme, c’est leur redonner espoir et leur offrir une alternative aux tentations de l’errance et de la violence ».

Des réponses concrètes aux besoins vitaux des populations

À en croire la Ministre Oumou Sall Seck, les politiques d’emploi, de formation professionnelle et la Stratégie Nationale de l’Entrepreneuriat portées par son département ne sont pas de simples programmes, mais bien des réponses concrètes aux besoins vitaux des jeunes, des femmes et de l’ensemble des populations.

Elle a évoqué l’élaboration par son département d’un Programme à Impacts Rapides conformément aux orientations du Président de la Transition. Selon elle, ce programme a un objectif clair : offrir des opportunités réelles d’insertion socio-professionnelle aux jeunes et aux femmes.

Le vendredi 28 février, deuxième journée de cette visite de Madame la ministre, a été consacrée à l’inauguration des EOJ (Espace Orientation Jeunesse) à la Coordination régionale de l’APEJ, à la remise d’attestations à 3 Jeunes potentiels entrepreneurs, des Kits OIM à cinq (5) migrants de retour, des kits à trois (3) bénéficiaires du programme PEJ du PNUD et cinq (5) Chèques aux entrepreneurs retenus dans le cadre du Dispositif Entrepreneuriat Insertion. « Ce programme a concerné 146 jeunes entrepreneurs, sélectionnés suite à l’analyse de la viabilité économique de leur entreprise. Il cadre parfaitement avec la vision de Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, qui a placé la promotion de l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes au cœur de ses priorités »

Avant de regagner Bamako, Mme Seck a visité la Coopérative Adoula de Mme Fatouma Wangara, une entreprise bénéficiaire du Dispositif Entrepreneuriat Insertion (DDRG, Conseil Régional et APEJ).

La Rédaction avec la Cellule-Communication-MENEFP

