Visite de terrain : Madame Oumou Sall Seck à Gao renforcer l’emploi et la formation professionnelle

Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, a effectué une visite de terrain dans la région de Gao du 27 février au 1er mars 2025. Cette mission s’inscrivait dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer l’emploi et la formation professionnelle, éléments essentiels du développement durable et inclusif du pays.

Cette initiative traduit l’engagement de l’État à accompagner les jeunes et les acteurs locaux dans la construction d’un avenir plus prospère et inclusif. «Notre vision consiste à offrir à notre jeunesse, hommes et femmes, des opportunités réelles de formation, contribuant ainsi à la consolidation des acquis de nos forces armées et de sécurité…», a déclaré Mme Oumou Sall Seck. La première journée de la visite a été marquée par plusieurs événements majeurs, notamment la visite aux notabilités de Gao, témoignant du respect des autorités envers les traditions locales.

Madame la Ministre a ensuite inauguré la Direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle, un projet ayant coûté 160 millions de F CFA au budget national. La journée a également été marquée par le lancement de «l’Opération permis de conduire» avec la formation de 20 jeunes sélectionnés après un appel à candidature. Par ailleurs, des kits de restauration et des équipements photovoltaïques ont été remis aux bénéficiaires, tandis que des attestations, des appuis financiers et des kits alimentaires ont été distribués aux associations de femmes vendeuses ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

Enfin, un chèque géant de 10 millions de FCFA a été remis aux localités de Gao, Ansongo, Bourem, Bentia et Tacharan, chacune recevant 2 millions de F CFA et 5 tonnes de vivres. La deuxième journée (vendredi 28 février 2025) a été marquée par le soutien aux jeunes entrepreneurs et migrants de retour. Lors de cette journée, Mme Seck a poursuivi son engagement envers la jeunesse en inaugurant les Espaces Orientation Jeunesse (EOJ) à la Coordination régionale de l’APEJ. Elle a également remis des attestations à trois jeunes entrepreneurs prometteurs et distribué des kits de l’OIM à cinq migrants de retour. Trois bénéficiaires du programme PEJ du PNUD ont également reçu des kits. Tout comme cinq chèques ont été octroyés aux entrepreneurs retenus dans le cadre du Dispositif Entrepreneuriat Insertion.

Avant de regagner Bamako, Madame la Ministre a visité la Coopérative Adoula de Mme Fatouma Wangara, une entreprise ayant bénéficié du Dispositif Entrepreneuriat Insertion en collaboration avec le DDRG, le Conseil régional et l’APEJ. Cette visite a permis de constater les impacts positifs des initiatives gouvernementales sur le terrain. Cette mission témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi à travers des actions concrètes, renforçant ainsi le tissu socio-économique de la région de Gao et du pays tout entier.

