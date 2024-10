CNOSM : 60 jeunes talents de six disciplines sportives présents au Camp des Jeunes Athlètes 2024

Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du camp des jeunes athlètes du Mali le lundi passé à l’Institut National de la Jeunesse et des sports (INJS). Selon le Comité National Olympique du Mali, cette édition a regroupé à Bamako 60 athlètes de six disciplines sportives qui, durant la période du 23 au 30 septembre 2024, ont été soumis aux activités sportives afin de renforcer les capacités à devenir des athlètes de haut niveau. La soixantaine de jeunes talents sont issus des disciplines sportives telles que l’escrime, la boxe, le judo, le taekwondo, le tennis et la natation. Le camp des jeunes athlètes est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan stratégique 2021-2024 du CNOSM. Il se tient généralement à l’Institut National de la Jeunesse et des sports (INJS), site approprié pour tenir les activités de ce genre. L’Objectif recherché par ce camp est de renforcer la base de données des sportifs, sélectionner et préparer les jeunes pour les futures compétitions internationales.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

