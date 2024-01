FAN Zone CAN Ecobank : le siège de la banque panafricaine à l’honneur

A l’occasion de la rencontre entre le Mali et la Namibie comptant pour la 3e et dernière journée des matchs de la poule E, Ecobank a mis en place, mercredi, un Fan Zone sur l’esplanade de l’institution bancaire. Objectif : permettre au public sportif de suivre les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football.

Dans sa volonté de permettre au plus grand nombre du public sportif de suivre les rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football et particulièrement celles des Aigles du Mali, Ecobank Mali a entrepris l’initiative de Fan Zone tournant. Après Garantiguibougou en commune V, samedi, Faladié en Commune VI, mercredi, c’est autour de l’esplanade de son siège, sis au Quartier du Fleuve, d’accueillir le Fan Zone CAN Ecobank.

Au Fan Zone CAN Ecobank, le public suit la rencontre à travers l’installation d’un écran géant. C’est aussi de l’ambiance comme si l’on était au stade avec le son des Vuvuzelas et autres instruments de musique. A travers cette initiative, il s’agit pour la panafricaine (sport de la CAN) à travers sa filiale malienne de permettre au public de suivre les rencontres de la plus grande compétition de football en Afrique d’une part et d’autre part faire connaître les activités de Ecobank.

L’organisation de FAN Zone marque la volonté du groupe Ecobank de se rapprocher de ses clients. « On est une banque citoyenne. Et en tant que banque citoyenne, des moments comme la CAN, on a le devoir d’y participer et de faire en sorte que d’autres maliennes puissent participer avec nous en regarder les matchs dans cadre convivial », a insisté Oumar Yoro Sidibé, directeur des risques chez Ecobank-Mali. Les Fans Zones CAN Ecobank, qui se veulent tournants, sont prévus tout long de la compétition.

A noter que la rencontre s’est soldée par un nul vierge entre le Mali et la Namibie. Malgré ce score, les Aigles terminent en tête de la poule E et affronteront, mardi, le Burkina Faso à Korhogo.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :