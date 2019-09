Le jeudi 05 septembre 2019 fut marqué par un évènement important au sein du Ministère de l’Économie Numérique et de la Prospective.

En effet, les directeurs de l’AGEFAU et de la SMTD ont procédé à la signature d’une convention. Ladite convention liera les deux structures dans le cadre d’un échange de bons procédés et d’une collaboration étroite tenant compte des domaines d’expertise des uns et des autres.

Il s’agira donc pour les deux structures de travailler ensemble pour ce qui est de l’occupation de l’espace physique, de l’hébergement d’applications et de données sur les serveurs et les unités de stockage, de la mise à disposition de capacité de transmission, de la location de service satellitaire mais aussi de la définition des plans d’adressage IP et allocation d’adresse IP physique.

Madame le Ministre a exhorté les directeurs à maintenir le citoyen malien au coeur de leurs actions et à garder un esprit d’interdépendance.

Pour finir, Madame Kamissa CAMARA a souhaité bon vent au directeur, ainsi qu’une fructueuse collaboration.

Commentaires via Facebook :