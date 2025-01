11e édition du festival «Spot On Mali» : La cartographie de la diversité artistique magnifiée

«Yiri Ju Son» ou «Nourrir l’arbre à la racine» ! Tel était le thème de la 11e édition du Festival «Spot On Mali» organisée les 10 et 11 janvier 2025 à la Maison des Jeunes de Bamako. Une édition qui a tenu toutes ses promesses en symbolisant à merveille la cartographie de la diversité artistique du pays. Ainsi, la première soirée (vendredi 10 janvier 2025)a été animée par Ina Star, Michelle Kaniba, Amadou Diarra, Amy Yerewolo et Koko Dembélé seront sur la scène avec Amadou et Mariam en guest-star.

Le lendemain (samedi 11 janvier 2025), l’orchestre du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté (CAMM), Niaka Sacko, Mamou Sidibé, Poupée Arby et Nampé Sadio vont se produire avec Oumou Demba Kouyaté en guest-star. Les soirées ont débuté en beauté avec des «showcases» spectaculaires (vitrine d’exposition) avec des candidats qui ont le plus souvent su mettant la barre très haut dès les premières heures. Très enthousiaste et dynamique, le public a répondu présent, créant une ambiance festive et inoubliable.

Comme les précédentes, cette 11e édition du Festival Spot On Mali a mis en lumière de nombreux talents émergents tout en reflétant la vitalité et la diversité de la scène musicale malienne contemporaine. Coordinateur général du festival, Moussa Diallo a donc toutes les raisons d’être satisfait par rapport au déroulement de cette édition. Face à la presse, il n’a pas manqué de mettre en exergue «l’importance de promouvoir les artistes locaux et de leur offrir une plateforme pour se faire connaître sur la scène internationale».

Une satisfaction sans doute partagée par les partenaires de l’événement comme The Royal Academy of Music, l’Ambassade du Danemark, INA «Gaoussou Diawara» et du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté. Et ils ont déjà mis le cap sur la 12e édition après avoir rapidement tirés les enseignements de cette année afin de renforcer leur collaboration, offrir aux artistes et aux mélomanes des éditions toujours plus réussies !

Naby

