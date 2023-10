After-Work de l’express services : Huit artistes plasticiens présentent leurs œuvres

L’Agence Express Services, a organisé le vendredi 29 septembre dernier, devant l’école fondamentale “Marie Diarra” d’Hamdallaye, le cinquième numéro de son projet de démocratisation de l’art à travers des “After-Work”. Ce cinquième numéro a été l’occasion pour les huit artistes plasticiens ayant participé à la formation sur le coaching et média training de l’agence de présenter leurs œuvres au public.

L’évènement s’est déroulé en présence de Sidy Kéita, directeur général de l’Agence de promotion touristique du Mali, Gabdo Ina Ouattara, responsable communication du “Fonds Maaya”, des journalistes, les amis et les membres de la famille de la patronne de l’Express Service.

Pour ce numéro, les huit artistes plasticiens ayant participé à la formation sur le coaching et média training de l’agence ont eu l’occasion de présenter leurs œuvres au public d’Hamdallaye. Il s’agit de Rokia Fané, Hawa Diakité, Ichaka Shoman Sangaré, Djénéba Togo, Issaka Sanogo, Cheick Abdoul Kader Traoré, Loukman Diabaté et Mohamed Sogodogo. Selon Aminata Agaly Yattara, la démocratisation de l’art est un concept qui vise à vulgariser l’art visuel. “After-work, c’est une façon pour nous de continuer sur la lancée de la promotion de la culture, mais plus particulièrement l’art visuel. Cela fait bientôt deux ans que nous avons lancé une émission audiovisuelle axée sur l’art visuel s’intituler «Pinceau d’Or». L’idée de cette émission est venue d’un constat au niveau des galeries d’art. Nous avons remarqué qu’il n’a pas d’émission dédiée à ces artistes or qu’ils font du beau travail. Après une réflexion, je me suis dit en tant que journaliste culturel, qu’est-ce que je peux faire pour mettre ces artistes en lumière. De l’idée de «Pinceau d’Or», nous nous sommes retrouvés avec le projet «After-work», qui est subventionné par le fonds Maaya. Le concept «After-work», c’est d’aller en dehors des galeries, des ateliers de création afin d’amener l’art vers la population, c’est-à-dire aller à la rencontre des gens qui n’ont pas chance d’aller voir les artistes lors des vernissages et des expositions”, a-t-elle expliqué.

Pour sa part, Gabdo Ina Ouattara a salué cette belle initiative de l’Agence l’Express Services. “Aujourd’hui, nous sommes très heureux de pouvoir être à cet ‘After-work’ afin de soutenir notre sœur Aminata Agaly Yattara pour cette belle initiative. Nous sommes sûrs que cette initiative sera une belle opportunité qui va réunir les artistes et les acteurs culturels autour de l’art et de la culture. En plus de cela, nous pensons, qu’ensemble, nous pouvons promouvoir le secteur culturel à plusieurs manières”, a-t-il précisé.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :