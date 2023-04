Doen à Bamako : Prospections et prises de contacts

Les responsables de la Fondation Doen en séjour au Mali, ont visité des structures culturelles qu’ils accompagnent depuis des années mais aussi échangé avec les acteurs culturels.

La première rencontre a eu lieu à la Galerie Médina qui était un cadre de prise de contact, de réseautage et de retrouvailles. La seconde a eu lieu au centre Soleil d’Afrique.

Gertrude Flentge, responsable de la Fondation Doen s’explique : “Nous sommes en visite au Mali avec ma collègue pour visiter nos partenaires et échanger avec les acteurs culturels sur l’état des lieux de la culture malienne parce que l’on est impliqué dans le financement de projets culturels. Ce cadre d’échange m’inspire beaucoup. On a échangé sur l’état de santé de la culture, de la nouvelle politique de la Fondation et je crois que la culture se porte très bien malgré tout. C’est le seul secteur qui marche vraiment”.

“En réalité, continue-t-elle, je me dis que ce pays est plein d’opportunités et garde une bonne résilience. Il y a de l’espoir et je reste convaincue que tous les acteurs culturels ont le même objectif : c’est le rayonnement de la culture malienne”.

Pour sa part, Hama Goro, directeur du Centre soleil d’Afrique, manifeste sa joie en précisant que “la Fondation est un de nos partenaires de longue date, ça faisait quelque temps qu’ils n’étaient pas venus au Mali. Donc pour les accueillir, nous avons organisé cette cérémonie de thé au Centre soleil d’Afrique pour une causerie débat sur la santé du secteur culturel”.

“Au sortir de cette rencontre, je suis très satisfait de l’engouement, de l’intérêt que tout le monde a porté à cela. Les problèmes ont été relevés, des pistes de solution ont été données et des recommandations ont également été données. Je garde bon espoir que l’art et la culture vont prendre davantage de place”, se réjouit M. Goro.

Tahara Touré, opératrice culturelle, quant à elle, trouve que ce cadre d’échanges prouve que les acteurs culturels sont ensemble et ont le même objectif. Cette cérémonie de thé fut comme une sorte de réseautage des acteurs et des artistes devant les bailleurs.

Mohamed Doumbia, chargée des relations avec les institutions au réseau Kya ajoute que “mes impressions sont d’abord des reconnaissances à l’endroit de la Fondation Doen. Depuis 2008, nous travaillons avec le réseau Kya et la Fondation sur le Niger et c’est le lieu de les remercier pour leur accompagnement pour le rayonnement de la culture malienne. Autour du thé, nous avons échangé sur les problèmes de la culture. Ce fut très intéressant”.

Aminata Agaly Yattara

