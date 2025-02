Ismaël Wagué au lancement de la caravane culturelle pour la paix et la diversité à Ségou : « La Culture est le fil invisible qui lie les peuples »

Présent à Ségou’Art-Festival sur le Niger, dans le cadre du lancement de la Caravane culturelle pour la Paix et la Diversité, le ministre de la Réconciliation nationale du Mali, Ismaël Wagué, a salué une initiative qui dépasse la simple célébration artistique. Selon lui, cette caravane représente « une manifestation profonde de notre unité et de notre engagement commun pour un Mali réconcilié, solidaire et ouvert sur le monde ».

Le vendredi 7 février 2025, Mamou Daffé, ministre de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, a accueilli son homologue en charge de la Réconciliation au sein de la Fondation Festival sur le Niger pour donner le coup d’envoi de la caravane culturelle pour la paix. C’était en présence du Ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre de la 21ᵉ édition de Ségou’Art-Festival sur le Niger, un événement qui coïncide cette année avec la Semaine de la Fraternité de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le ministre Wagué a profité de l’occasion pour lancer un message fort de paix et d’unité. Pour lui, la Caravane culturelle pour la Paix et la Diversité est bien plus qu’un événement artistique : c’est une déclaration d’unité et un engagement collectif en faveur d’un Mali apaisé.

« A travers ces actions culturelles, nous affirmons avec fierté que notre diversité n’est ni une source de division ni un fardeau, mais un véritable levier de coexistence pacifique et de vivre-ensemble harmonieux. Par cette initiative, nous tendons la main à nos frères et sœurs des pays voisins, en particulier ceux de l’AES, ainsi qu’à tous ceux qui, à travers le monde, aspirent à un avenir de paix et de prospérité ».

Il a également rappelé la puissance de la culture en tant que vecteur de paix.

« La culture est ce fil invisible qui relie les peuples, traverse les frontières et crée des ponts au-delà des divergences. Elle est un langage universel, capable de toucher les cœurs et d’inspirer le respect mutuel. La Caravane culturelle pour la Paix et la Diversité et la Semaine de la Fraternité incarnent cette conviction profonde : à travers l’art et la culture, nous pouvons apaiser les cœurs, guérir les blessures du passé et ouvrir de nouvelles perspectives de solidarité et d’entraide ».

Dans un contexte national marqué par la quête d’une paix durable, le ministre Wagué a insisté sur l’importance de ce genre d’initiatives pour renforcer la cohésion sociale.

« Chaque Malien et chaque Malienne porte en lui l’espoir d’une réconciliation véritable. Cette caravane est un message fort : elle invite à l’unité dans la diversité, à l’acceptation et au respect mutuel. En mettant en avant nos arts, notre artisanat, nos danses, nos chants et nos coutumes, nous affirmons que la paix commence d’abord par l’appréciation et la valorisation de ce qui nous distingue », a-t-il souligné.

Il faut noter que la cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs communautés maliennes, a été un espace pour les participants de déguster les différents mets des régions du Nord et du Centre.

A.S.

