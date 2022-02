Il s’agit du projet inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. Il est une initiative de l’ONG SAVAMA-DCI en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie Hôtelière et du Tourisme, et soutenue par l’Ambassade de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord au Mali, dont la cérémonie de lancement a eu lieu le lundi 21 février dernier au Mémorial Modibo Keïta.

Ont pris part à cette cérémonie de lancement, le Secrétaire Général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé, l’Ambassadeur du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord au Mali, Barry Lowen et le président exécutif de l’ONG SAVAMA-DCI, Dr Abdel Kader Haïdara.

En effet, au cours de cette cérémonie, la présentation du projet Inspiration des Manuscrits Anciens pour la Réconciliation et la Paix (Plaidoyer et lobbying pour une appropriation des enseignements des manuscrits anciens dans le processus de réconciliation, de paix et de gouvernance au Mali) a été faite par Dr Bazoumana Traoré, coordinateur des programmes au sein de l’ONG SAVAMA-DCI. Selon lui, ce projet vise à contribuer au processus de réconciliation et de paix en inspirant, à travers les manuscrits anciens, des nouvelles démarches et des nouvelles valeurs en matière de résolution des conflits et de gouvernance. Il s’agit, précise-t-il, à travers ce projet de faire parler les manuscrits anciens, de divulguer leurs enseignements en faveur de la réconciliation et de la paix afin que ces enseignements servent de références et de guide vers une paix durable dans un Mali prospère, pétri de valeurs démocratiques et de bonne gouvernance.

Un projet qui s’articule autour de six ouvrages manuscrits qui ont fait l’objet d’édition critique et de traduction par la SAVAMA-DCI.A savoir : la culture de la paix et esprit de tolérance en islam, le conseil éclairant sur la vilenie du conflit entre les croyants, les principes de la justice pour les gouvernants et les hautes personnalités, l’approche de la religion sur les devoirs des rois et des souverains, les intérêts humains liés à la religion et au corps et l’obtention du souhait à propos des mœurs des nobles.

A noter que ce projet est financé par l’Ambassade de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord au Mali. Ainsi, son répresentant, Barry Lowen a indiqué que les valeurs de tolérance et de diversité sont bien ancrées au Mali. Et que ces valeurs sont enracinées dans la compréhension de l’islam.

« Ce sont des valeurs que partage le Royaume-Uni. Elles se reflètent dans les manuscrits anciens sur lesquels Savama travaille à sensibiliser à travers ce projet » a-t-il fait savoir. De ce fait, dira-t-il, ce projet diffusera les enseignements de ces anciens manuscrits par le biais de débats publics, d’émissions télévisées et radiophoniques, de réunions de plaidoyer et de tables rondes.

Quant au SG du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, il a appuyé que les manuscrits anciens constituent une source d’inspiration pour l’éclosion d’un Mali tolérant, pluriel et ouvert au monde.

« Le Président de la Transition a instruit le Gouvernement de faire de nos valeurs endogènes, ancestrales et culturelles, le ciment de la refondation de notre pays » a déclaré le SG Cissé, tout en renouvelant la reconnaissance du gouvernement à tous les partenaires qui déploient des efforts appréciables pour la sauvegarde, la gestion, la valorisation et l’exploitation des manuscrits anciens du Mali .

L’évènement a pris fin par une conférence-débat. Par ailleurs, en plus de Bamako, ce projet couvrira les régions de Kayes, de Ségou et de Tombouctou.

Par Mariam Sissoko

