Le point de… du Pr. Boniface Diarra

Le gouvernement a annoncé le vendredi, 10 mars 2023, le report du referendum constitutionnel initialement prévu pour le 19 mars. Quelle est votre réaction, Pr. Diarra ?

Le Mali est affecté par une anomie profonde. Unissons-nous d’abord derrière nos braves forces armées en mission de libération du pays que de parler de referendum constitutionnel. »

Notre pays est plongé dans la tourmente belliciste, par procuration, depuis le 17 janvier 2012 et, conséquemment, il est affecté par une anomie profonde. En raison de cette anomie, il faut se fier à la sagesse paysanne pour en sortir : « Ne point mettre la charrue avant les bœufs. » Le Mali est en guerre et le peuple africain de ce pays et celui du Sahel veulent la paix et la paix seulement ! Donnons donc priorité à la préparation de la paix plutôt qu’à une révision constitutionnelle qui est le piège tendu, par des pays euro-occidentaux et, certainement ceux de l’OTAN, au Peuple Africain pour insérer dans la Loi fondamentale du Mali toutes les conditions de la destruction de l’Etat unitaire que le Président Modibo Keïta et ses compagnons nous ont laissé en héritage dans l’esprit de bâtir l’UNITÉ AFRICAINE plutôt que dans celui de son émiettement par SOUDANISATION DU MALI, dans le but d’y aménager un espace minier, dénommé “Azawad”, au profit des psychopathes du profit et de l’exploitation minière, espace dont le texte juridique d’aménagement est justement LE NON-“ACCORD” FRAUDULEUX ou DOLOSIF “D’ALGER” qu’il convient D’ABOLIR INTELLIGEMMENT….

« BAN KA FISSA NI DJAMFA-YÉ, Y KALON DJAMFA MANDI MANSSA-BAYI-YÉ… »

Pour tout dire, UNISSONS-NOUS DERNIÈRE NOS BRAVES FORCES DE DÉFENSE en campagne pour restaurer l’État unitaire du Mali en vue de BÂTIR UNE AFRIQUE UNIE… Ne soyons pas de ceux qui, par la faute desquels l’Etat unitaire du Mali sera détruit au détriment de l’édification de l’Afrique indépendante et unie… Espérant que la RAISON PAYSANNE PRÉVAUDRA rapidement dans les jours à venir et que LES ESPRITS, au Mali, seront décisivement tournés vers la préparation de la paix plutôt que vers celle d’un référendum constitutionnel ruineux et des élections générales incongrues en temps de guerre, je vous invite à ne point perdre l’espoir de voir le Peuple africain du Mali, celui du Sahel, voire celui-ci de toute l’Afrique, vivre en paix. Soyez assurés de la CONVICTION PROFONDE QUE « Lorsqu’on n’a rien à perdre qu’à sauver l’intégrité territoriale du Mali dans une Afrique unie, on ne devrait pas perdre…. »

Bien fraternellement !

Pr. DIARRA N’Badiallah Bakary Sidiky-Boniface

