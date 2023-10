Plan de déstabilisation du Mali : L’échec des médias français et européens

Diantre qu’est-ce que l’UE a à voir avec les médias français ? En fait, c’est une forme de ‘’looking down on us’’ ou une condescendance avérée. Presque 10 ans de présence des militaires européens (OTAN) et de la France et paradoxalement la situation d’insécurité s’empirait et maintenant que nous avons décidé de prendre notre propre sécurité en main, on nous fait la guerre par procuration en passant par nos propres frères ignorants et égarés de la sous- région. Tous les pays de l’UE ont suspendu la diffusion de RT et Sputnik sans autre forme de procès. C’est une posture de deux poids, deux mesures. Notre remarque est que toute action prise même positive sans l’aval de ces Européens devient ipso-facto illégale et c’est ce qui caractérise l’attitude condescendante de ces gens-là.

Nous saluons l’action courageuse et proactive de notre gouvernement de transition quant à la suspension des médias de propagandes et d’intoxication de la France dans notre chère patrie.

RFI et France 24 suscitaient la haine et la guerre civile au Mali après que le gouvernement français a échoué militairement et diplomatiquement contre notre cher pays, le Mali.

Bakary Coulibaly

Élan Patriotisme

Expert Judiciaire: Fiscalité et Finances Agréé auprès des Cours et Tribunaux du Mali

