Reconnaissance de mérite : Le président de l’Ançar Dine, médaillé du mérite national

Les plus hautes autorités du Mali ont décerné la médaille du mérite national au président d’Ançar Dine national, Modibo Diallo. Une récompense aux efforts déployés par l’heureux récipiendaire.

Modibo Diallo dédie cette consécration au guide spirituel d’Ançar Dine, Chérif Ousmane Madani Haïdara, celui-ci qui a ouvert la voie du salut à de milliers de fidèles musulmans à travers le monde, la famille chérifienne et l’ensemble de la Fédération Ançar Dine internationale (FADI). Au-delà de sa modeste personne, a-t-il reconnu, cette médaille est la consécration des décennies d’engagement d’hommes et femmes d’Ançar Dine au service du pays, notamment à travers des œuvres socio-économiques de développement, des réalisations d’infrastructures sanitaires, éducatives, sociales et religieuses, culturelles et d’assistance aux plus démunies, aux nécessiteux et victimes des catastrophes.

Cette distinction est l’une des plus méritées au regard de tout ce que cette association fait pour la nation malienne. Sans risque de se tromper, Ançar Dine est sur le terrain de tous les combats de la nation pour contribuer à la paix, la stabilité, le vivre ensemble mais aussi pour préserver les valeurs sociétales et religieuses au Mali et d’ailleurs.

Sous le mandat de Modibo Diallo, l’association a fait plusieurs réalisations dont la construction de la mosquée, l’hôpital Chérifla, des boulangeries pour contribuer à l’emploi des jeunes, l’aménagement de 200 hectares pour la production du riz dans la zone de Kolongotomo à l’office du Niger, l’ouverture de la radio Citoyen, de Chérifla Télévision etc.

Drissa Togola

