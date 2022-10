Mardi 25 octobre 2022, s’est tenue la première Journée Portes Ouvertes du Parc de Technologies et d’Innovations Agricoles de l’Institut d‘Économie Rurale à Sotuba initié par le Pôle de Coordination de l’Innovation, de la Recherche, de la Vulgarisation et du Conseil (IREACH).

En Afrique de l’Ouest, la recherche agricole a, avec l’aide de partenaires nationaux et bilatéraux, a généré d’innombrables technologies et innovations agricoles (T&T) potentiellement capables de stimuler considérablement la production et la résilience agricoles, ainsi que des systèmes de production améliorés et une meilleure qualité nutritionnelle des produits destinés à l’ alimentation humaine et animale.

C’est donc pour contribuer à accroître l’adoption des T&I agricoles disponibles pour la transformation du secteur agricole qu’un consortium d’institutions, dont l’USAID, à travers ses missions régionales et nationales, son programme Feed the Future et ses Innovation Labs, Kansas State University, et le CORAF, à travers ses systèmes nationaux de recherche abritant les centres régionaux d’excellence et les centres nationaux de spécialisation au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal se sont associés pour mettre en œuvre, sur la période 2020-2025, une initiative dénommée Pôle de coordination de l’innovation, la recherche, la vulgarisation et le conseil (REACH) pour démontrer des T&l via des parcs de technologies. Le parc de technologies, dans le cadre de l’initiative iREACH et du projet TARSPro, est un espace où sont exposées les technologies et innovations de pointe des chaînes de valeurs agricoles ou des démonstrations, grandeur nature, mises en place sous forme de vitrines où les parties prenantes peuvent en prendre connaissance avec la possibilité de se les approprier pour améliorer leurs propres systèmes de production.

C’est pourquoi le Directeur de l’IER Dr Modibo Sylla expliquera qu’au Mali à travers le Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba et le Centre Régional de Spécialisation sur le Riz (CRS-Riz) de l’Institut d’Économie Rurale (IER) ont été choisis pour mettre en place un parc de technologies et d’innovations agricoles (PTA) de iREACH/TARSPro. Ce PTA est implanté dans la station de Sotuba du CRRA de Sotuba.

« Cette journée portes ouvertes du parc de technologies et d’innovations agricoles les acteurs des chaines de valeur des cultures végétales et associées pour connaître des technologies prometteuses et des innovations capables de transformer leurs systèmes de Plus précisément, les parties prenantes seront exposées aux différentes technologies et innovations agricoles mises en place, notamment des systèmes culturaux innovants en agronomie, et agroécologie, des variétés de cultures améliorées et des outils d’aide à la décision, la mécanisation, etc. » Explique le Directeur de l’IER Dr Modibo Sylla.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

