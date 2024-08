Secteur bancaire de l’UMOA : Le groupe BDM dans la douzaine qui domine le marché

Avec ses six filiales à travers la sous-région (BDM-SA, BDU-CI, BDU-BF, BDU-GB, BDM-Sénégal, BDM-Togo), le premier groupe bancaire du Mali, notamment le groupe BDM-sa est dans le groupe des 12 banques qui dominent dans le marché ouest africain. C’est ce qui ressort du classement établi par la Commission bancaire de l’UMOA qui vient de rendre public son rapport pour l’année 2023.

Selon le rapport 2023 de la Commission bancaire de l’UMOA qui vient de paraître, le Produit intérieur brut (PIB) de l’Union a progressé en 2023 de 5,3% contre 5,5% en 2022. Mais la situation des établissements supervisés “reste globalement dynamique, malgré le ralentissement de l’activité économique mondiale et la fragilité du climat sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région ouest africaine”.

Malgré cette conjoncture, le nombre d’établissements de crédit agréés dans l’UMOA est de 160. Il y a eu une progression de quatre (4) unités. En contrepartie, une entité s’est retirée.

Quant aux groups bancaires et compagnies financières, leurs nombres sont restés stables, relativement à 2022 et sont, respectivement : trente-quatre (34) et dix-neuf (19). Selon toujours le rapport, le réseau bancaire de l’UMOA compte 2747 agences, soit huit nouvelles unités enregistrées, correspondant à une hausse de 2,2% par rapport à 2022. Cette tendance haussière est aussi enregistrée au niveau du nombre de comptes de la clientèle et de l’effectif du personnel avec des augmentations respectives de 6,6 % et 9%.

Il ressort de ce rapport qu’au 31 décembre 2023, 114 établissements de crédits de l’espace, soit une proportion de 72, 9% sont affiliés à 34 groupes bancaires. Ces affiliés cumulent 82,9% des actifs bancaires, 80,3% des guichets, 86,5% des comptes bancaires de la clientèle et 86,3% du résultat global net provisoire.

Cependant, parmi les trente-quatre (34) groupes bancaires, le rapport retient que seulement 12 sont les plus représentatifs. Avec au moins 2% des actifs bancaires, ils représentent 78,6% du résultat net global provisoire. Le groupe BDM-SA, fort de ses six filiales au Mali, en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo, est le seul groupe bancaire qui figure au nom du Mali dans ce cercle restreint des leaders du secteur bancaire. Il s’est classé 10è.

Précisons que, selon toujours le rapport de la Commission bancaire de l’UMOA, le groupe BDM, le premier Groupe bancaire malien, se prévaut d’une part de marché sous-régionale de 3,6%, avec, à son actif, 6,5% des guichets, 3,4% des GAB, 1,9% du nombre des comptes bancaires et 2,7% de part du résultat net global provisoire. Avec ces performances, le groupe BDM se place devant BSIC Holding de la Libye ( 7 filiales, 2,9% de part de marché et 1, 4% de part de résultat net provisoire) et BGFI Bank du Gabon (3 filiales, 2,1% de part de marché et 1,8% de part du résultat net provisoire).

Une vision d’expansion affichée depuis 2006

Leader incontesté du secteur bancaire malien, le groupe BDM a affiché sa vision d’expansion en février 2006, notamment avec l’ouverture de la BDU (Banque de Développement de l’Union) en Guinée Bissau. Un défi ! Le secteur bancaire de ce pays connaissait d’énormes difficultés. Mais les résultats vont vite prouver la justesse de la vision portée par l’engagement des responsables de la Banque, mais aussi avec le soutien des autorités monétaires de la sous-région en général et maliennes en particulier. De toute façon, le défi a été relevé avec succès. Comme le dit si bien l’adage : “L’appétit vient en mangeant”. Dopé par le succès en Guinée Bissau, le groupe BDM continue son élan de conquête de parts importantes du marché sous-régional. C’est ainsi que sont nées ses filiales en Côte d’Ivoire (le 1er décembre 2016), au Burkina Faso (le 22 décembre 2016), au Sénégal (le 29 avril 2021), au Togo (en novembre 2021). L’ouverture de filiales au Niger et au Bénin dans un avenir proche assurera la présence entière du groupe bancaire dans les huit pays de l’UMOA.

Trois groupes marocains dans la douzaine de tête

Ce classement des groupes bancaires de l’UMOA révèle la présence de trois groupes marocains dont le groupe Attijariwafa bank fort de ses neuf filiales et succursales. Représenté au Mali par la BIM-sa, ce groupe marocain contrôle 6,2% de part de marché et 8% de part de résultat net global provisoire.

Rappelons que, dans ce classement des groupes bancaires de l’UMOA, le groupe Ecobank arrive en tête avec 9,5% de part de marché et 15,3% de part du résultat net global provisoire. Une performance réalisée par ses huit représentations. La Société Générale de France s’adjuge la 2è place. Grâce aux résultats cumulés de ses cinq filiales, elle contrôle 8,9% de part de marché et 11,7% de part du résultat net global des banques de l’UMOA.

Notons que figurent dans ce groupe de tête, Coris bank du Burkina Faso avec ses huit filiales dont celle du Mali (8,8% de part de marché et 9, 9% de part du résultat net provisoire). UBA Group, d’origine nigériane mais présente au Mali, se situe au 9ème rang tout juste devant la BDM-SA. Le groupe UBA, avec ses cinq filiales, se prévaut de 3,6% de part de marché et 4,2% de part du résultat net global du secteur bancaire de l’UMOA.

El Hadj A. B. HAIDARA

