A peine ouverte, l’école malienne commence sur les dents des scies. En plus de l’arrêt de travail des enseignants des collectivités du District de Bamako, hier, lundi 8 février 2021 pour non paiement de leur salaire du mois de janvier, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) s’est mêlée à la danse. Cette association, selon nos informations, a fait sortir les élèves et les étudiants pour 72 heures. Cette fois-ci, ce n’est pas à Bamako seulement, mais sur toute l’étendue du pays. Les mêmes sources indiquent que c’est le renouvellement des comités AEEM qui serait à la base de ce débrayage. D’ailleurs, au Lycée Mamadou Sarr en Commune IV du District de Bamako, a-t-on appris, des coups de feu ont été entendus après l’arrivée des membres de l’AEEM sur les lieux. Du coup, ce fut le sauve qui peut. Pour connaître les motivations réelles de cette sortie, nous avons maintes fois tenté de joindre le secrétaire général du bureau de coordination de l’AEEM, Moussa Niangaly au téléphone ; tantôt en communication, tantôt sur répondeur. Nous avons fini par lui envoyer un message, mais il n’a pas répondu. Les démons de l’école sont-ils en train de faire leur retour ?

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :