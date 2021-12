Ayant pris connaissance d’un mouvement de grève observé par les enseignants des Ecoles MARIF du Mali, votre hebdomadaire « Le Pélican » est allé à l’Ecole MARIF (ancien Collège Horizon) sise ACI 2000 Hamdallaye pour comprendre de visu les motifs du débrayage. On a pu s’entretenir avec le Secrétaire du Comité syndical FENAREC des Ecoles MARIF de Turquie, Modibo Sidibé. La synthèse!

D’après le Secrétaire Général, c’est suite à un préavis de grève déposé le 15 novembre auprès de l’Administration de la Fondation MARIF que les enseignants ont décidé d’observer 03 jours de grève afin d’obtenir une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ainsi, après l’échec de toutes les démarches entreprises auprès de l’administration de la Fondation MARIF au Mali, gestionnaire des Ecoles MARIF du Mali, on était contraint de débrayer. « Malgré les frais scolaires variant entre 700000 FCFA et 800000 FCFA par an et par élève ainsi que les subventions de l’Etat turc estimées à 277 000 000 FCFA par an, nous percevons un salaire deux fois moins que nos collègues du public malien. Ce qui nous met dans une situation de précarité totale », nous a confié Modibo Sidibé très abattu.

A la question : Etes-vous décidés d’aller jusqu’au bout pour obtenir toutes vos doléances ? Le Secrétaire Général des Ecoles MARIF de Turquie n’a pas hésité à nous dire : OUI ! Il ajouta que l’ensemble des enseignants de toutes les écoles MARIF de Turquie (Bamako et Ségou) sont pleinement solidaires du mot d’ordre de grève qui est suivi à 100¨%.

Nous reviendrons très amplement sur la problématique des Ecoles MARIF de Turquie au Mali !

Falaye Keïta

