A la tête d’une forte délégation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Amadou Kéïta, s’est rendu à Gongasso pour visiter le site de la future université de Sikasso.

Avant de se rendre sur les 400 hectares dédiés, le Ministre s’est entretenu avec la population de Gongasso dans toute sa composante. Ainsi, après les salutations d’usage et les protocoles habituels, le Ministre, Pr Amadou Keita, a déclaré être très heureux de se retrouver en face des habitants de Gongasso pour les remercier de vive voix. “Dès l’adoption des textes de création en conseil des ministres des futures universités dont celle de Sikasso, le président de la Transition et le Premier ministre, qui tiennent beaucoup au projet, m’ont dit de faire tout ce qui est de mon ressort pour leur opérationnalisation rapide. Raison pour laquelle, nous en faisons une priorité”, dira le Ministre. Il a ensuite mis l’accent sur les avantages de la future université sur le plan socio-économique et culturel pour la localité de Gongasso.

Aux dires du Ministre, la future université sera axée sur les secteurs de développement de la région et sera pour l’ensemble des Maliens. Il fera également savoir que sa visite a pour objectif de voir la parcelle et d’échanger avec la population afin de trouver les voies et moyens pour faire face aux défis futurs.

Les populations de Gongasso, qui n’ont pas manqué d’apprécier le fait que les échanges se tiennent exclusivement en langue locale, ont aussi saisi l’occasion pour formuler des doléances en lien avec les infrastructures et les projets connexes à l’Université, notamment le lotissement et la viabilisation de Gongasso, l’agrandissement du centre de santé, la construction d’un lycée, la clôture de l’école fondamentale ainsi que le problème d’adduction d’eau et d’électricité. Boubacar PAÏTAO

