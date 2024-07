La vielle de Bafoulabé/Mahina a récemment franchi une étape majeure dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable avec la mise en service de la nouvelle station compacte de potabilisation. Cette infrastructure moderne, marque un tournant significatif dans la lutte contre la pénurie d’eau potable dans les deux villes.

Mise en service le 10 juillet 2024, la nouvelle station compacte de potabilisation (SCP) de Bafoulabé/Mahina a une capacité de production installée de 2 400 000 litres d’eau par jour contre une demande des populations estimée à ce jour à 200 000 litres d’eau par jour.

Il faut dire que l’alimentation de la ville était assurée par des forages. Lesquels étaient arrivés à leurs limites…

Exception faite aux travaux de béton, tout le reste a été réalisé par les travailleurs de la SOMAGEP-SA eux-mêmes.

Ce n’est pas tout. Un laboratoire d’analyse flambant neuf et bien équipé pour contrôler la qualité de l’eau produite et distribuée à Bafoulabé et à Mahina a été offerte par la Somagep-SA.

La mise en service de cette nouvelle station de potabilisation aura des répercussions positives considérables sur la santé publique et l’économie locale. Avec un accès amélioré à une eau de qualité, les habitants de Bafoulabé/Mahina peuvent espérer une réduction significative des maladies hydriques. De plus, la disponibilité d’eau potable stable encouragera le développement économique, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, qui dépendent fortement de l’eau.

La mise en service de la nouvelle station compacte de potabilisation de Bafoulabé/Mahina constitue une avancée majeure dans la quête d’un accès universel à l’eau potable au Mali.

