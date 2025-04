Bamako sous les ordures : Aïda M’Boup, une voix qui s’élève pour un Mali propre

À Bamako, les ordures sont déversées dans les rues, les caniveaux débordent des eaux usées et des saletés. Les rues et ruelles sont devenues des dépôts d’ordure et l’air toxique. Tout cela à cause de l’insalubrité sur fond d’incivisme. Face à cette réalité, de manière volontaire, Mme Doucouré Aïssatou Mboup dite Aïda a troussé les manches de sa chemise pour mener un combat acharné afin d’offrir un cadre de vie plus sain dans la ville de Bamako. Nous sommes allés à sa rencontre.

‘’La propreté de Bamako ou rien’’, tel est son slogan quotidien sur les réseaux sociaux, son moyen de communication favori qui l’a révélé au grand public. Dans la vraie vie, Mme Doucouré Aïssatou M’boup est une jeune dame entrepreneure qui s’est faite bien connaitre à travers sa lutte contre l’insalubrité à Bamako. En effet, elle est devenue, depuis un moment, une figure très engagée pour le bien-être de l’environnement local. Pour cette initiative aussi noble et bénévole, elle mérite d’être soutenue et reconnue, c’est pourquoi votre journal est allé à sa rencontre.

Au moment où la plupart des dames se trémoussent sous les mélodies musicales sur les réseaux sociaux, cette femme de foyer avec son accent wolof ‘’bambarisé’’ par son courage et dévouement, a réussi à s’imposer avec des milliers d’abonnés à travers des images virales sur l’état de saleté de certaines rues de la capitale.

Le déclic de l’indignation

De son explication, tout a commencé par une indignation qu’elle a transformée en une lutte contre l’insalubrité. A chaque jour en sortant de chez elle, Aïda dit être irritée par l’état lamentable des rues de son quartier. La mort dans l’âme elle se sent toujours profondément frustrée en voyant les déchets et eaux usées qui n’alertent aucune personne parmi le voisinage direct à elle.

« C’est à travers ces faits que je me suis demandée pourquoi ne pas mettre en place un mouvement pour faire cesser ce fléau. Je voyais des déchets partout, ça me mettait mal à l’aise, je parlais autour de moi et sensibilisais les gens de mon quartier. Mais en un moment donné, j’ai compris qu’il fallait agir. De faire une transition vers l’action » raconte-t-elle. C’est ainsi qu’elle a créé son mouvement “Mali Propre” avec un seul objectif : contribuer à assainir les quartiers de Bamako.

Une initiative, il faut le dire, qui vient à point nommé, surtout en cette veille d’hivernage, où l’insalubrité de Bamako devient de plus en plus une normalité par manque de volonté civique et citoyenne. Ce faisant, les immondices dans les rues et les canaux d’évacuations bouchés sont facteurs de menaces pour la santé publique. Face à cette situation, la lutte de Aïda mérite d’être amplement soutenue pour le bien-être de tous. Cependant, malgré sa visibilité croissante et ses efforts menés sur le terrain, elle déplore l’absence de soutien que ce soit financier ou technique. « J’ai reçu des appels venant des représentants du gouvernement, la Mairie de la commune IV mais aucune suite réelle n’a donnée. On n’a pas encore reçu d’aide. Mais je reste optimiste sans pour autant croiser les bras en attendant » a-t-elle confié. C’est pourquoi de manière volontaire, elle continue de mener à bien ses actions sur fonds propre. Cela, en achetant elle-même les équipements nécessaires pour la bonne gestion de son mouvement ‘’Mali Propre’’. A cet effet, elle a lancé un appel à toutes les bonnes volontés, pour l’accompagner dans ses actions.

« Tous ceux qui sont intéressés pour aider le Mali, pour contribuer au développement du pays, je leur invite de se joindre à nous pour qu’ensemble, nous puissions rendre propre Bamako, voire le Mali » a-t-elle lancé comme message. A savoir que ses actions sont aussi financées par des cotisations des membres de l’association.

Par Fatoumata Sissoko, Stagiaire UCAO

