11ème ARRONDISSEMENT : Un grand réseau d’escroquerie sur les réseaux sociaux démantelé

Les hommes du commissaire divisionnaire Mamoudou Diabaté ont mis le grappin sur Bagniry Sangaré et ses complices pour escroquerie sur les réseaux sociaux.

Bagniry et complices sont tellement expérimentés en escroquerie sur les réseaux sociaux qu’ils ont déjà fait trop de victimes. Leur mode opératoire est de piéger les gens à travers un faux compte Facebook sur le quel Bagniry Sangaré se fait passer pour une fille sexy et ceux qui ne laissent rien passer sont invités sur Messenger ou Bagniry au-devant de la scène les envoie des images pornographiques et même des numéros WhatsApp pour les avoirs. Et souvent il fait parler sa femme pour que ses victimes s’assurent que c’est vraiment une fille.

Après des échanges de messages intimes, Bagniry fait une capture d’écran de la conversation avec la photo de l’intéressé à l’appui et essaye de le faire chanter en le menaçant de publier les conversations si jamais il n’envoie pas de l’argent. Face à la persistance de la situation, plusieurs plaintes ont été enregistrées dans ce sens au niveau du Commissariat du 11ème arrondissement ainsi que dans d’autres commissariats.

Ainsi, la semaine dernière, il est tombé dans le piège des éléments de l’impitoyable brigade de recherche du 11ème arrondissement de Bamako. Conduit au commissariat, Bagniry Sangaré a dénoncé tous ses complices y compris sa femme, qui vont devoir répondre de leurs actes devant les juges.

Félicitations aux hommes de la brigade de recherche du commissariat du 11ème arrondissement pour cet exploit de plus.

Ben Abdoulaye

