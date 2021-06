Gare routière de Djicoroni Para : Une grande quantité de produits illicites saisie par le 14ème Arrondissement !

Le jeudi 10 juin dernier aux environs de 8h, les éléments du Commissariat du 14ème Arrondissement sous la conduite de son Commissaire Divisionnaire Ouassa Keïta, appuyés par les éléments du GMS et de la BAC ont effectué une descente musclée à la Gare routière de Djicoroni Para. Une descente policière qui a permis la saisie d’une importante quantité de produits illicites et l’interpellation de 50 personnes.

Récemment affectée au niveau du Commissariat du 14ème Arrondissement, le commissaire divisionnaire Ouassa Keïta montre déjà ses preuves pour le bien être de la population et leur sécurisation en accomplissant sa mission régalienne, qu’est de protéger les citoyens et leurs biens. Dans ce cadre, elle n’a pas perdu du temps pour se mettre à la tâche et cette descente de ce jour 10 Juin à la fameuse gare routière de la Guinée, sise à Djicoroni Para, en est la preuve concrète.

Ainsi, avec le soutien de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et l’appui de la Direction Régionale de la Police Nationale de Bamako (DRPN) et sous la conduite du Commissaire Divisionnaire Ouassa Keïta, les éléments du 14ème Arrondissement, la BAC et le GMS ont coupé le sommeil matinal aux 50 personnes impliquées à une affaire de produits illicites à la Gare routière de Djicoroni Para. Ces trois équipes qui ont effectué ces interpellations étaient composées de 102 éléments du GMS, 12 éléments de la BAC et 10 éléments dudit commissariat. En effet, les produits saisis étaient : 25 cartons de produits pharmaceutiques, un sac contenant 4 cartouches de libertés, une Paire de rangers, une paire de plaques d’immatriculation de couleur rouge, 110 paquets de riz, 405 Squaches, 117 Offs, 17 Achis, 11 Briques de chanvre indien, 8 couteaux dont 2 canifs, 48 Odjicauchis, 21 Hachis, 3 Machettes, 60 Comprimés de tramadol.

Ces 50 présumés coupables, tous des hommes sont actuellement en garde à vue dans les geôles du 14ème Arrondissement pour être entendus avant d’être devant le Procureur de la Commune IV. Affaire à suivre !

Par Mariam SISSOKO

