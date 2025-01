Sur un vol Ryanair entre les Canaries et l’Espagne continentale, un passager a exigé un “siège plus confortable” et… fini par être expulsé, relate HLN.

L’incident a eu lieu récemment sur un vol Ryanair entre Lanzarote (Canaries, Espagne) et Saint-Jacques-de-Compostelle (Galice, Espagne). Un passager mécontent estimait qu’il avait droit à un siège plus confortable en raison de son statut de diplomate aux Nations Unies. Or, la compagnie ne possède qu’une seule classe à bord: tout le monde est logé à la même enseigne, ou presque. Les places plus spacieuses se limitent en effet aux portes de secours et au premier rang, principalement.

L’homme a donc décidé unilatéralement de s’installer au premier rang: un déplacement à l’origine d’une première altercation avec les passagers qui avaient obtenu ou réservé ces places lors de leur enregistrement. Lorsque le personnel de bord lui a demandé sa carte d’embarquement, le perturbateur a refusé de la présenter avant de se diriger vers son plan B: la rangée de la sortie de secours. Une récidive qui a eu raison de la patience de l’équipage.

Le pilote a exigé que l’homme soit débarqué pour son comportement hostile, contraire au règlement d’ordre intérieur. Des agents de la Guardia Civil sont intervenus et ont procédé manu militari à son expulsion. Le vol a accusé un retard de 40 minutes sur l’horaire prévu mais est arrivé sans encombres à Saint-Jacques-de-Compostelle. On ignore si le passager était réellement un diplomate de l’ONU et s’il a dû s’acquitter d’une amende administrative.

Source: https://www.7sur7.be/

