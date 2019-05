Vingt-quatre morts et treize blessés, c’est le lourd bilan d’un terrible accident survenu hier en fin de matinée entre Kassela et Zantiguila sur la route de Ségou. Un communiqué du gouvernement a annoncé le drame, expliquant qu’il est dû à la défaillance technique, au surnombre et à l’excès de vitesse. Les photos publiées sur les réseaux sociaux donnent une idée de violence du choc.

Des carcasses de véhicules sont épargnées sur le bas-côté de la route, des effets personnels des passagers sont éparpillés sur la chaussée. L’accident concerne un minicar allant à Massigui et un camion benne circulant dans le sens inverse.

Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahim Abdoul Ly et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, général Salif Traoré se sont rendus sur les lieux de l’accident pour s’enquérir de la situation et exprimer la compassion du gouvernement à l’endroit des victimes. Les blessés ont tous été évacués à l’Hôpital du Mali où un dispositif de prise en charge d’urgence a été mise en place par l’Etat.

