Le Commissariat de Police de Kolondiéba, dirigé par le Commissaire principal de police Sékou Mané, vient de réaliser une véritable prouesse à travers l’interpellation de cinq individus spécialisés dans le vol et la vente de bœufs. Notons que ces personnes sont membres d’une bande de malfrats composée de Maliens et d’Ivoiriens qui opère depuis plus d’une année entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

De sources policières, cette interpellation a permis de saisir plus d’une trentaine têtes de bœufs et une forte somme d’argent. L’opération était pilotée d’un coup de maitre par le chef de la Brigade de recherches, l’adjudant-chef de police Samba Ballo, sous la supervision du commissaire principal Mané.

Il convient de noter que la réussite de cette opération est imputable à la vigilance et à l’engagement des limiers du Commissariat de Kolondiéba qui ont pu empêcher les autres principaux auteurs de regagner la Côte d’Ivoire.

Boubacar PAÏTAO

