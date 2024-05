Les réseaux sociaux ont été inondés le week-end dernier par des images atroces des corps sans vie des terroristes jonchés au sol. Des équipements militaires, des armes de guerre et engins récupérés des mains des terroristes qui ont été retranchés jusque dans leur dernier refuge. Les actions offensives terrestres avec l’appui des vecteurs aériens ont permis de neutraliser des éléments des forces obscurantistes à travers différents endroits du pays précisément au Nord-Ouest de Douentza, à l’EST de Djenné, à Ménaka et dans la région de Nara. Ces informations ont été confirmées par l’armée dans plusieurs communiqués signés par l’Etat-Major Général des Armées.

Du 23 au 24 mai 2024, une patrouille FAMA en reconnaissance offensive à Karsani et ses environs, à 53 Km au Nord-Ouest de Douentza, a démantelé une base terroriste avec un atelier de confection d’engins explosifs improvisés. L’information rapportée par l’armée dans un communiqué précise que cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Elle a permis également de récupérer une (01) mitrailleuse 14.5, deux fusilles de chasse, des obus de mortier, de plusieurs radios et trois motos détruites sur place.

Le 24 mai 2024 également, une mission DSP (Destruction Sur Place) a neutralisé (01) terroriste entre Niama et Balé à 05 km à l’Est de Djenné. Au cours de cette même opération, un détachement de l’armée en reconnaissance offensive a neutralisé, à 07 km au Nord-Ouest de Djenné, plusieurs terroristes et saisi trois motos. A la même date, les FAMA ont, suite à une reconnaissance offensive dans le secteur d’Inaraban, neutralisé des terroristes et récupéré trois motos et un tricycle.

Dans la région de Ségou, les FAMA ont effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai 2024 dans la zone de Saye, région de Ségou. Au cours de ladite patrouille, des terroristes, dans la débandade, ont abandonné une quantité importante de matériels de guerre dans une de leur base. D’après les précisons de l’armée, il s’agit de trois pick-up, cinq motos, deux mitrailleuses de 12,7 mm, six mitrailleuses tirant 7.62 mm, vingt-cinq carabines chinoises, une roquette de SPG9, trois cent quarante fusils de chasse récupérés sur les chasseurs et quatre vingt munitions de 14.5 mm.

Par ailleurs, une autre patrouille des FAMA a mené une opération à Kersani, région de Douentza, où une base terroriste avec un atelier de confection d’engins explosifs improvisés a été détruite et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, indique l’armée, un lot de matériels de guerre composé d’une mitrailleuse 14.5 mm, deux fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios talkie-walkie a été récupéré et trois motos détruites. A la même date, à Inarabane, région de Ménaka, une patrouille de l’armée a mené une opération contre un groupe terroriste au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et huit motos détruites. L’Etat-Major Général des Armées a aussi signalé que les FAMA ont également effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talataye, Inarabane et Inazim. Une filature et une reconnaissance approfondie ont confirmé la présence de terroristes dans le secteur Ouest de Talataye où une activité d’élevage intense a été observée. D’après les détails de l’armée, à 28 km au Sud de Talataye, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire des motos et autres moyens de combats.

Le 25 mai 2024, sur le chemin du retour d’Inaraban, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste à 45 km de Ménaka. Cette action terroriste, selon le communiqué de l’armée, a entrainé trois blessés du côté ami et plusieurs terroristes neutralisés ainsi qu’un pick-up équipé de 12,7 détruit. Ce même jour, une patrouille FAMA de Gao a conduit des opérations d’opportunités. Lesdites opérations se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération d’une (01) Toyota Hilux, (01) PM, (01) boîte de chargeur garnie, deux (02) radios talkies, un (01) support 12,7 mm, deux (02) motos à trois roues, deux (02) propulseurs LRAC et quelques minutions ainsi que d’effets militaires.

Le dimanche 26 mai 2024, aux environs de 5 heures du matin, des combattants de la Katibat Macina ont mené une attaque avec utilisation de deux véhicules kamikazes et des tirs d’obus contre le poste des FAMA de Mourdiah, région de Nara. Sur le coup, l’armée a réagi de façon prompte et sans répit toute chose leur ayant permis de déjouer cette attaque. Ainsi, selon l’armée, les terroristes ont subi de lourdes pertes en vie humaines et des matériaux. Le bilan fourni par les sources sécuritaires fait état d’un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et des matériels récupérés comprenant (11) mitrailleuses PKM, (15) PM, (4) LRAC, (4) roquettes de RLAC, (09) motos, (03) radios talkie-walkie TYT. A ceux-ci s’ajoutent divers matériels dont des boîtes chargeurs de PKM, des chargeurs PM et beaucoup de minutions. Ce combat a malheureusement fait également (05) morts dans le rang de l’armée, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fragments des obus et véhicules kamikazes. L’Etat-Major Général des Armées a présenté ses condoléances aux familles des frères d’armes tombés sur le champ d’honneur et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Au vu des résultats engrangés sur le terrain, la haute hiérarchie militaire a adressé ses félicitations et renouvelé son soutien aux troupes sur tous les théâtres d’opérations. Enfin, l’Etat-Major Général des Armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes restent la priorité des FAMA engagées pour la défense de la patrie.

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :