CESEC : Yacouba KATILE reçoit successivement le Président de l’APDP et une délégation de l’ECOSOCC

Le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Monsieur Yacouba KATILE a reçu successivement en audience le jeudi 31 Août, au siège de l’institution sis à Koulouba, une délégation de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), conduite par son Président, monsieur Mamoudou SAMASSEKOU et des deux organisations de la société civile siégeant au Conseil Economique, Social et Culturel de l’Union Africaine au compte du Mali.

Les délégations avaient les mêmes objets : présenter leur structure, prendre des conseils et orientations auprès du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel CESEC.

Le Président de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, monsieur Mamoudou SAMASSEKOU et ses collègues ont été reçus en première position. « Vous êtes une institution très stratégique eu égard aux avis que vous émettez. Nous sommes venus vous présenter le nouveau bureau installé au mois de janvier dernier et prendre des conseils », a laissé entendre le Patron de l’APDP. Il a ensuite entretenu le Président du CESEC et ses collaborateurs sur les missions, composition et fonctionnement de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel a été rendue opérationnelle au Mali en 2015. Monsieur SAMASSEKOU a réitéré la disponibilité de l’APDP à nouer des liens étroits de partenariat avec le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.

Les organisations de la société civile membres du Conseil Economique, Social et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC) au compte du Mali, ont bouclé la série d’audience du Président de la 7e Institution. Il s’agit en occurrence de l’Association « Oui pour une enfance noble »², OPEN Mali et le Réseau des jeunes Filles et Femmes Rurales du Mali. La délégation conduite par notre compatriote, monsieur Luis Cheick Sissoko Président d’OPEN-Mali, était venue rendre une visite de courtoisie au Président du CESEC et prendre des orientations. Monsieur SISSOKO a rappelé qu’il représente le Mali au sein de ce prestigieux organe de l’Union Africaine avec une autre compatriote, madame Salimata KONATE non moins Présidente du Réseau des jeunes Filles et Femmes Rurales du Mali.

A ses visiteurs du jour, monsieur Yacouba KATILE a tenu à exprimer toute sa gratitude pour le vif intérêt accordé à son Institution. Il a rassuré les deux structures de la disponibilité de l’Institution de les accompagner.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en communication CESC

