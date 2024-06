La directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), Maryse Lokossou, présidente du Conseil d’administration de l’Immobilière du Centre des Affaires Maritimes (ICAM) S.A., et le vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Moustapha Ben Barka, ont procédé le mercredi 19 juin 2024 à Cotonou, à la signature d’une convention de prêt dans le cadre du projet de construction du Centre des Affaires Maritimes du Bénin (CAM).

L’Immobilière du Centre des Affaires Maritimes, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin obtient l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement pour la construction du Centre des Affaires Maritimes du Bénin. Une convention de prêt d’un montant de 30 milliards de francs CFA est signée le mercredi 19 juin 2024, entre les deux institutions.

La directrice générale de la CDC Bénin, présidente du conseil d’administration de l’ICAM SA, a exprimé à l’occasion, ses remerciements au président Serge Ekué et à toute l’équipe de la BOAD. La banque régionale selon Maryse Lokossou, a fait “preuve de réactivité et d’agilité” pour accompagner la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, non seulement pour la structuration financière du projet, mais également en ce qui concerne le bouclage du financement. “La confiance que vous nous témoignez et votre engagement à nos côtés nous honorent, mais nous obligent également”, a-t-elle confié, convaincue que cette première convention de prêt entre les deux institutions marque le début d’un partenariat prospère au service du développement économique et social du Bénin.

En approuvant la convention de prêt, la BOAD selon son vice-président, réaffirme sa disponibilité à accompagner le Bénin dans la transformation structurelle de son économie et l’accroissement des activités du Port Autonome de Cotonou. “Notre banque régionale se tient ainsi à vos côtés pour catalyser la réussite du Plan national de développement 2018-2025 et du PAG 2021-2026 du Bénin”, a rassuré Moustapha Ben Barka.

Les 30 milliards de francs CFA accordés d’après lui, s’inscrivent en droite ligne du plan stratégique Djoliba 2021-2025 de la BOAD, et contribuera à la construction d’une infrastructure de qualité, à la modernisation et à l’optimisation des opérations administratives du Port Autonome de Cotonou, et ce, au bénéfice du Bénin, et par-delà, des autres Etats membres de l’union, ceux de l’hinterland notamment.

Après avoir salué l’excellente coopération entre la BOAD et le Bénin, Primaël Gbeke, représentant le Ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, a salué également “le travail intense” réalisé par les équipes de la CDC Bénin et de la BOAD dans le cadre de la signature de cette convention. Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement de la partie béninoise à respecter les différentes clauses du projet. “Le ministre d’Etat a suivi de près le processus et continuera de s’impliquer personnellement afin que le projet puisse se dérouler de fort belle manière de sorte que tous les engagements qui ont été pris soient respectés”, a rassuré le représentant du MEF au conseil d’administration de la BOAD. Le directeur général du Port Autonome de Cotonou, Bart Jozef Yohan Van Eenoo, la directrice générale de l’ICAM S.A., Elvire Houede Agbo, des cadres de la BOAD et de la CDC Bénin étaient présents à la cérémonie de signature de la convention de prêt.

A propos du projet du Centre des Affaires Maritimes

Le projet de construction du Centre des Affaires Maritimes s’inscrit dans le cadre des travaux de modernisation et d’extension du Port Autonome de Cotonou. Il s’agit d’un complexe immobilier destiné à accueillir l’ensemble des acteurs du port dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté. Il est constitué de deux bâtiments de type R+7 et un bâtiment de type R+5, d’un bâtiment parking de type R+3 de 1 600 places et d’une aire de stationnement pour véhicules à deux roues d’une capacité de 288 places. Sa réalisation permettra entre autres, de désengorger le Port Autonome de Cotonou, de gagner de la place dans l’enceinte portuaire, d’améliorer la fluidité des opérations portuaires, d’accroître les capacités opérationnelles des terminaux, d’améliorer la célérité d’enlèvement des marchandises, de regrouper dans un même espace tous les acteurs opérant dans l’import-export sur la plateforme portuaire, et de créer un cadre de travail plus performant pour l’ensemble des acteurs.

A propos de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin)

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin est une institution financière publique instituée par la loi n° 2018-38 du 17 octobre 2018, et placée sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances. Elle est chargée d’apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des investissements au Bénin. C’est une caisse qui assure la mobilisation et la gestion sécurisée de l’épargne et de tous les fonds réglementés, qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé, en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux au Bénin.

A propos de l’Immobilière du Centre des Affaires Maritimes (ICAM) SA

L’Immobilière du Centre des Affaires Maritimes SA est une société anonyme détenue à 99% par la CDC Bénin et à 1% par le Port Autonome de Cotonou. Elle assure la gestion du projet de construction et l’exploitation du Centre des Affaires Maritimes.

