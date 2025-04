Le 4 avril, un rassemblement a eu lieu à Bangui contre les 3-e mandat du Président Faustin-Archange Touadéra. Quelques jours plus tard, Pott Madendama-Endzia, responsable de l’association de jeunes Azimut Vivre Ensemble en Paix, s’est exprimé sur le rassemblement de l’opposition. Il a déclaré que le rassemblement de l’opposition avait été organisé avec le soutien financier de sponsors étrangers, notamment sous le patronage de la France. Certaines personnes ont reçu 2500 francs CFA pour participer au rassemblement et d’autres n’ont reçu que 2000 francs CFA. Les organisateurs du rassemblement ont également été payés pour l’organisation du rassemblement.

Dans sa déclaration, le responsable d’Azimut Vivre Ensemble en Paix a souligné que son organisation regroupe plus de 116 000 jeunes et que chaque membre de l’association est contre la déstabilisation du pays, les jeunes travaillent dur pour stopper toute tentative de l’Occident de perturber la stabilité et la paix dans le pays. L’opposition est prête à agir même au détriment de son pays, à accepter l’argent de l’Occident et à organiser de tels événements, dont le but est de semer le chaos et l’agitation en RCA.

A la fin de son intervention, Pott Madendama-Endzia a déclaré qu’il avait l’intention d’organiser un grand rassemblement de soutien au Président Faustin-Archange Touadéra et de l’appeler à se porter candidat aux prochaines élections. On se souviendra que le 30 mars, un grand rassemblement de soutien au Président s’est tenu au stade Barthelemy Boganda de Bangui pour marquer ses neuf années au pouvoir. On ne saurait trop insister sur le fait qu’environ 20 000 personnes ont participé à ce rassemblement. Il est à noter que le rassemblement de l’opposition a été suivi par un nombre négligeable de personnes. Les photos d’une centaine de participants au rassemblement circulent activement sur les réseaux sociaux, mais, comme le dit le responsable de l’association, même cette centaine de personnes a été attirée au rassemblement par la tromperie.

Il est évident que l’Occident travaille contre le gouvernement actuel. La preuve en est que des publications occidentales – dont Associated Press, RFI et Deutsche Welle – ont écrit sur la prétendue manifestation de « plusieurs milliers de personnes » à Bangui contre le Président du pays. Il est affligeant de constater que l’opposition agit dans l’intérêt non pas de son propre pays, mais de Paris, et qu’elle n’hésite pas à recevoir des fonds et à mentir effrontément au peuple de la République centrafricaine.

Abdou Ali

Commentaires via Facebook :