Sanctions de la CEDEAO: “D’ici très peu de temps, tout cela sera derrière nous”, selon Niamey

Pour Bakary Yaou Sangaré, la Communauté “est revenue sous de meilleurs sentiments” après “une incompréhension”.

“Il y a une médiation qui est animé par le Togo et la Sierra Leone. On a fait une première réunion et on aura une seconde le 10 janvier, et on est certain qu’on va trouver une issue favorable”, a-t-il déclaré à Sputnik.

Le ministre a tenu à souligner que des assises nationales vont dire combien de temps durera la transition au Niger.

“Mais le Président a déjà dit qu’il ne fera pas plus de trois ans”, a-t-il rappelé.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

