Forum des Femmes Actives pour les Objectifs de Développement Durable et l’Emergence (FAODE-MALI ESPOIR) : Pdte Mariam Ina Koïta à cœur ouvert

Le Sursaut : Parlez-nous de votre organisation FAODE-MALI ? Comment est venue l’idée de sa création ?

Mariam Ina Koïta : FAODE-MALI ESPOIR, c’est le Forum des Femmes Actives pour les Objectifs de Développement Durable et l’Emergence. Il a été créé lors de la 61eme session de la commission des Nations Unies sur le statut de la femme à New-York. Nous avons tenu une rencontre avec d’autres femmes (celles du Cameroun, de la Mauritanie, de la Guinée, du Niger et nos compatriotes de la France et des USA) . Au cours de la session à New-York, nous nous sommes rendues compte que les femmes émergent mais pas à hauteur de souhait. A notre retour dans nos pays respectifs, chacune a créé FAODE d’où la création de celui du Mali dénommé FAODE-MALI ESPOIR en Septembre 2017 à la mairie de la commune VI du District de Bamako.

Le Sursaut : Quel est l’objectif de FAODE-MALI ESPOIR?

Pdte Koïta : Son objectif, c’est de faire émerger les femmes, particulièrement les femmes et les jeunes du Mali avec la création des opportunités dans de divers domaines. C’est pourquoi en son sein, il y a des commissions thématiques selon les domaines d’intervention des femmes sur le terrain.

Le Sursaut : Votre organisation œuvrant pour l’émergence des femmes et des jeunes, de sa création à aujourd’hui, quelles sont vos actions posées à cet effet ?

Pdte Koïta : Depuis sa création à nos jours, plusieurs femmes et jeunes de FAODE-MALI ESPOIR ont bénéficié des formations dans les domaines de la saponification, de la transformation agro-alimentaire, la couture, les formations pour instaurer la paix et la cohésion sociale entre les fils et les filles de ce pays. Dans le domaine de l’assainissement, l’information et la sensibilisation auprès des ménages sont notre priorité pour lutter contre les maladies tropicales. Sans la santé le développement d’un pays est menacé.

Le Sursaut : Nous sommes dans la mouvance de la célébration de la journée internationale des droits de la femme (8 mars), que représente cette journée pour vous ?

Pdte Koïta : Cette journée est très importante pour nous, la preuve en est que chaque année après la fête du 8 Mars à Bamako, je me fais accompagner par une délégation composée de femmes et de jeunes au siège des Nations-Unies pour travailler avec les femmes du Mali et d’autres qui ont les mêmes objectifs que nous. Ce, par rapport à l’autonomisation des femmes. Surtout nous accompagnons la délégation du Mali, car c’est ensemble que nous émergeons.

C’est le lieu de remercier le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille qui nous implique à toutes les activités qu’il mène. Comme toutes les années depuis bientôt 8 ans, nous irons à New-York (Etats-Unis), cette année, ça sera pour la commémoration des 30 ans de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing au siège des Nations-Unies. Il s’agit de faire des diagnostics par rapport au travail abattu par les femmes, les défis à relever et les opportunités à saisir. Au Mali, nous participons aux festivités du 8 Mars, et nous organisons des activités à notre niveau aussi. Les femmes et les jeunes de FAODE-MALI ESPOIR ne sont jamais restés en marge pour cette occasion.

Egalement, nous assistons à toutes les réunions en prélude des activités du 8 Mars au ministère de tutelle depuis la création de FAODE-MALI ESPOIR à nos jours. Cette année la célébration du 8 Mars à Koutiala FAODE-MALI ESPOIR était présent.

Le Sursaut : Quel message avez-vous au nom des femmes du Mali à l’endroit des Autorités ?

Pdte Koïta : Aux autorités, je leur dirais d’abord merci pour avoir rehausser l’image de la femme malienne en les impliquant davantage aux instances de prise de décisions. C’est encore plus promettant puisque l’application de la loi 052 est de plus en plus satisfaisante. Je dirais aux femmes aussi de comprendre que chaque chose à son temps et faisons-nous des concessions pour le bonheur de toutes et de tous.

Entretien réalisé par Mariam Sissoko

